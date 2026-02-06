Cruzeiros devem levar 40 mil pessoas ao mar no Carnaval 2026

247 - O Carnaval de 2026 deve movimentar cerca de 40 mil pessoas entre passageiros e tripulantes em cruzeiros marítimos pelo litoral brasileiro, segundo levantamento do Ministério do Turismo em parceria com a Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos (CLIA Brasil). O período entre 13 e 23 de fevereiro deve concentrar embarques e escalas de dez navios, consolidando o feriado como uma das fases mais intensas da temporada para o turismo marítimo.

Os dados divulgados pelo Ministério do Turismo e pela CLIA Brasil reforçam também o peso econômico do setor. Um estudo elaborado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) em parceria com a entidade aponta que o gasto médio por passageiro chega a R$ 709,47 nas cidades visitadas durante as escalas e a R$ 918,15 nos portos de embarque e desembarque, considerando efeitos diretos, indiretos e induzidos na economia.

De acordo com o levantamento, os recursos movimentados durante o período se refletem diretamente no comércio e nos serviços locais, com impacto em bares, restaurantes, agências de turismo receptivo e passeios organizados. Também entram na conta transfers, roteiros guiados, experiências culturais e atividades de lazer contratadas por turistas que aproveitam as paradas ao longo da viagem.

Para o ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, o segmento é estratégico para o país, especialmente durante datas de grande procura. “Ele movimenta pessoas, gera renda nos destinos, fortalece economias locais e amplia as opções de viagem para diferentes perfis de turistas. É um segmento que contribui diretamente para o desenvolvimento do turismo nacional e regional”, afirmou.

A programação prevista para o Carnaval inclui cruzeiros de cabotagem, que percorrem destinos nacionais, e também viagens de longo curso, o que reforça a relevância do setor em um dos feriados mais importantes do calendário turístico brasileiro.

O presidente executivo da CLIA no Brasil, Marco Ferraz, destacou que o período oferece vantagens tanto para os viajantes quanto para os municípios que recebem os navios. “O Carnaval é um dos momentos mais desejados para viajar, e os cruzeiros conseguem reunir diversão, conforto e variedade de destinos em uma única experiência. Essa movimentação gera impactos econômicos relevantes, fortalece a cadeia do turismo e cria oportunidades de emprego nos destinos visitados”, declarou.

Destinos nacionais e escalas internacionais

Os roteiros previstos para a temporada carnavalesca incluem destinos tradicionais do turismo no litoral brasileiro, como Angra dos Reis (RJ), Balneário Camboriú (SC), Búzios (RJ), Ilhabela (SP), Ilha Grande (RJ), Maceió (AL), Paranaguá (PR), Paraty (RJ), Porto Belo (SC), Rio de Janeiro (RJ), Rio Grande, Salvador (BA), Santos (SP) e São Francisco do Sul (SC).

Além das escalas no Brasil, os navios também devem fazer paradas internacionais em Buenos Aires, Montevidéu e Punta del Este, ampliando o fluxo de turistas e fortalecendo a integração turística regional durante o feriado.

Carnaval no mar vira alternativa para turistas

O levantamento aponta ainda que os cruzeiros têm se consolidado como uma alternativa completa para quem busca celebrar o Carnaval em um formato diferente. A bordo, os passageiros encontram programação de festas temáticas, shows ao vivo e atividades de entretenimento, além de áreas voltadas ao descanso e ao bem-estar.

Os navios oferecem estrutura com gastronomia diversificada, teatro, piscinas, spa, academia e espaços destinados a crianças e adolescentes, permitindo que os viajantes aproveitem diferentes destinos sem precisar trocar de hospedagem ou enfrentar longos deslocamentos terrestres.

CLIA Brasil reúne setor de cruzeiros no País

A CLIA Brasil é uma entidade sem fins lucrativos fundada em 2006 com o objetivo de atuar na regulamentação, promoção e expansão do setor de cruzeiros marítimos no país. A associação integra a Cruise Lines International Association (CLIA), organização internacional que representa a comunidade global de cruzeiros.

A entidade atua com navios como Amera, Costa Diadema, Costa Favolosa, MSC Armonia, MSC Fantasia, MSC Preziosa, MSC Seaview, MSC Sinfonia e Vasco da Gama, entre outros, e participa diretamente da articulação do setor turístico marítimo no Brasil.