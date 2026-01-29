Após visita a Bolsonaro, Tarcísio reafirma apoio a Flávio e diz que “interesse é ficar em São Paulo”

247 - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), confirmou nesta quinta-feira (29) que pretende disputar a reeleição ao comando do Palácio dos Bandeirantes. A declaração foi feita após uma visita a Jair Bolsonaro (PL), em Brasília, e ocorre no momento em que o cenário eleitoral de 2026 começa a ganhar contornos mais definidos no campo da direita.

No encontro, realizado na unidade prisional conhecida como “Papudinha”, Tarcísio também reiterou publicamente seu apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República.

Segundo o governador, a decisão de permanecer focado na política paulista não é recente e vem sendo discutida há anos com aliados. “A gente conversa sobre isso desde 2023, que meu interesse é ficar em São Paulo. Isso não tem controvérsia nenhuma, eu tenho uma linha de coerência. Tenho comprometimento ao estado de São Paulo. Sou grato ao estado de São Paulo”, afirmou Tarcísio a jornalistas.

A visita marcou o primeiro encontro entre Tarcísio e Jair Bolsonaro desde que Flávio Bolsonaro foi anunciado pelo pai como o nome escolhido para representar o grupo político na corrida ao Palácio do Planalto. O governador chegou a ensaiar uma candidatura presidencial, mas recuou após a pressão dos bolsonaristas.

Questionado sobre o apoio ao senador Flávio Bolsonaro, o governador foi direto ao reafirmar sua posição. “Sem dúvidas, como tenho afirmado constantemente. Não tem duvida com relação a isso”, declarou.