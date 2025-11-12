Artefato em caminhão sequestrado no Rodoanel era simulacro de bomba

247 - O artefato encontrado dentro do caminhão sequestrado no Rodoanel Mário Covas (SP-021), em Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo, era um simulacro de bomba. A informação foi confirmada pela Polícia Militar nesta quarta-feira (12). A vítima, que conduzia o veículo, foi rendida por três homens e mantida refém por cerca de quatro horas. As informações são do Metrópoles.

Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), os criminosos obrigaram o motorista a deixar o caminhão atravessado na pista externa do Rodoanel, na altura do quilômetro 44, por volta das 5h30 da manhã. O artefato, inicialmente tratado como uma possível bomba, foi identificado mais tarde como falso.

Durante o sequestro, os bandidos amarraram o motorista ao lado do objeto e fugiram em seguida. De acordo com a Polícia Militar, eles teriam atirado uma pedra contra o caminhão para forçar a parada e realizar o assalto.

O resgate foi feito por agentes do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), que chegaram ao local às 8h24. No momento em que foi libertado, o motorista desmaiou e caiu da cabine do veículo, após horas de tensão. Ele foi atendido por uma equipe do Gate e, em seguida, encaminhado para avaliação médica.

Um helicóptero Águia da PM também foi acionado para acompanhar a operação. O caminhão ficou atravessado na pista até as 10h15, quando foi retirado, permitindo a liberação total do tráfego. Por volta das 9h, o congestionamento já ultrapassava 20 quilômetros, segundo a concessionária SPMar, responsável pelo trecho da rodovia.

O veículo pertence à Sitrex, empresa de logística especializada no transporte de mercadorias entre países da América do Sul. A companhia atua no eixo Brasil–Bolívia–Paraguai, com presença também na Argentina e no Chile. De acordo com a concessionária, o caminhão vinha do Acre e tinha como destino final o município de São Bernardo do Campo, no ABC paulista.

A Polícia Civil investiga o caso e busca identificar os três suspeitos que participaram do sequestro. Até o momento, ninguém foi preso.