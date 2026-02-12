BNDES destina R$ 251,7 milhões para modernizar e expandir sistema de abastecimento de água em Campinas

247 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamento de R$ 251,75 milhões para investimentos no sistema de abastecimento de água de Campinas (SP). Os recursos serão destinados ao plano de investimentos da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S.A. (Sanasa), com foco na modernização da rede e redução de perdas no sistema de distribuição. As informações são da Agência BNDES de Notícias.

Do total, R$ 114 milhões virão do Programa Eco Invest e R$ 137,75 milhões serão liberados por linhas tradicionais do banco. O objetivo é permitir a substituição de redes antigas, a setorização do abastecimento e a recomposição de ligações prediais. As obras fazem parte do Programa de Controle e Redução de Perdas da Sanasa. A iniciativa busca diminuir perdas físicas no sistema e reduzir o desperdício de água tratada.

Novas tubulações e tecnologia para reduzir perdas

A empresa vai substituir redes antigas de cimento por tubulações de Polietileno de Alta Densidade (PEAD), material com maior durabilidade e segurança operacional. Estão previstas a implantação de 201,84 quilômetros de novas tubulações, a recomposição de 17.701 ligações de água e a execução de obras complementares.

O conjunto de intervenções deve beneficiar aproximadamente 140 mil habitantes. A previsão é que o projeto seja concluído até 2028. Também estão previstas instalações de válvulas e hidrantes para melhorar o controle da rede e facilitar manutenções.

Autoridades celebram investimento histórico

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, afirmou que "o sistema de distribuição de água de Campinas foi implantado nos anos de 1960". Ele acrescentou que o financiamento contribuirá para melhorias na qualidade de vida e na gestão hídrica. O prefeito de Campinas, Dário Saadi (Republicanos), declarou que "esse empréstimo do BNDES é mais um passo firme no nosso compromisso com o futuro de Campinas".

O presidente da Sanasa, Manuelito Magalhães Júnior, afirmou que "é a primeira vez que a Sanasa fecha uma operação com o BNDES". O projeto inclui intervenções em 15 bairros de Campinas, entre eles Jardim Rossin, Jardim Roseira, Cambuí, Nova Campinas, Vila Costa e Silva, Jardim Santa Cândida, Santa Mônica e São Marcos, além de áreas centrais da cidade.