Bolsonaro se irrita com Weintraub, que quer ser candidato em SP

247 - Jair Bolsonaro (PL) estaria irritado com seu ex-ministro da Educação Abraham Weintraub, que quer ser o candidato bolsonarista para o governo de São Paulo este ano, segundo reportagem do jornal O Globo. Bolsonaro, no entanto, defende publicamente o nome do seu atual ministro da Infraestrutura, o militar Tarcísio Gomes de Freitas.

Weintraub, que era da ala olavista do governo, também tem criticado as alianças de Bolsonaro com os partidos do Centrão, como o Progressistas (PP), de Ciro Nogueira e Arthur Lira, e o atual partido do presidente, o PL, de Valdemar Costa Neto.

De acordo com O Globo, para ministros, Bolsonaro comparou Weintraub a outros antigos integrantes de seu ministério, como Luiz Henrique Mandetta (Saúde), Gustavo Bebianno (Secretaria-Geral) e Carlos Alberto dos Santos Cruz (Secretaria de Governo).

Weintraub deixou o Brasil em fuga, para não ser preso após seus fortes ataques aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), que foram chamados de vagabundos. Foi para Miami, nos Estados Unidos, em junho de 2020, e virou funcionário do Banco Mundial.

Ele voltou ao Brasil nesta sexta-feira, 15. Weintraub já fala como governador de São Paulo, mas, até o momento, não conta nem com o apoio de Bolsonaro. Com tom de governador, Weintraub postou um tuíte criticando a TV Cultura, emissora estatal do governo paulista.

“TV Cultura: Totalitarismo de Esquerda com o SEU dinheiro suado, inclusive do IPVA. Mantida a atual tendência, o próximo governador gastará quase R$ 1 bilhão com a TV Cultura, do seu dinheiro”, disse.

No último dia 10, ele publicou vídeo que preocupou os bolsonaristas, que viram nele a prova de que ele pretende radicalizar na tentativa de ser candidato ao governo do estado. O ex-ministro da Educação usou no vídeo imagens com ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF) e da reunião ministerial de abril de 2020, quando atacou os integrantes da Corte.

De acordo com aliados do governo, o PTB, de Roberto Jefferson, do Centrão, não desistiu de lançar Weintraub como candidato ao governo paulista.

