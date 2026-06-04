"Cadê o Tarcísio?": Edinho cobra reação do governador de São Paulo a Trump

247 - O presidente do PT e pré-candidato a deputado federal por São Paulo, Edinho Silva, cobrou uma reação do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) diante das medidas do governo dos Estados Unidos contra empresas brasileiras e paulistas, em entrevista ao programa Repórter da Cidade, da TV Cidade Matão.

Segundo Edinho Silva, o Brasil está sendo alvo de retaliação por parte do governo norte-americano, em um movimento que envolve ataques ao Pix e pressões sobre empresas exportadoras.

“Nós estamos sendo retaliados pelo governo norte-americano. Retaliados, primeiro, porque temos o Pix. É um patrimônio do povo brasileiro e a família Bolsonaro vai contar mentiras nos Estados Unidos e arruma argumento para o Trump defender os interesses dos cartões de crédito, que cobram juros e são semelhantes à agiotagem, infelizmente”, afirmou Edinho.

“Aí querem enfraquecer o Pix. Vão lá, contam mentiras e aí vem o governo americano taxando as empresas brasileiras e de São Paulo”, declarou.

Edinho também direcionou críticas ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e questionou a ausência de uma posição mais firme em defesa da indústria paulista. Segundo ele, o setor produtivo de São Paulo é diretamente afetado pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos. “Eu pergunto: cadê o Tarcísio em defesa da indústria de São Paulo? Onde o Tarcísio está defendendo a indústria paulista?”, questionou.

Na avaliação do dirigente petista, o presidente Lula (PT) assumiu novamente o protagonismo na defesa dos interesses econômicos do estado e das empresas exportadoras paulistas. Edinho afirmou que essas indústrias têm papel central na sustentação da economia de São Paulo. “Não, quem toma a frente é o presidente Lula mais uma vez, defendendo os interesses do povo de São Paulo e das nossas indústrias exportadoras, que seguram a economia paulista”, disse.