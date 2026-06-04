Imprensa internacional cita "lobby" de Flávio Bolsonaro junto a Trump contra o Brasil

247 - O jornal britânico Financial Times afirmou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, rompeu uma “trégua” que havia firmado com o presidente Lula (PT) e “desencadeou uma tempestade política” no Brasil ao anunciar novas medidas contra o país, em meio à articulação atribuída ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) junto ao governo norte-americano. A reportagem destaca a proposta de tarifa de 25% sobre produtos brasileiros e a decisão dos Estados Unidos de designar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas.

O jornal associou os anúncios feitos por Washington a “um esforço de lobby por parte de um importante candidato presidencial brasileiro”, em referência a Flávio Bolsonaro, que se reuniu com Trump na Casa Branca pouco antes das medidas contra o Brasil. O Financial Times afirmou que os dois anúncios encerraram a aparente acomodação entre Lula e Trump após a imposição de tarifas no ano passado, uma das maiores alíquotas adotadas sob a política comercial do republicano.

A publicação britânica apontou que a movimentação de Flávio busca aproximá-lo de políticos pró-Trump que venceram eleições recentes na América Latina. O senador tem tentado se projetar no campo internacional ao lado de lideranças alinhadas ao presidente dos Estados Unidos, em um contexto de disputa política interna no Brasil.

Em 28 de maio, os Estados Unidos anunciaram a inclusão do Primeiro Comando da Capital (PCC) e do Comando Vermelho na lista de organizações terroristas estrangeiras. A medida é defendida pela família Bolsonaro há mais de um ano, mas sofre resistência do governo Lula, que teme a abertura de brechas para intervenções militares norte-americanas no território brasileiro.

Na terça-feira (2), o governo norte-americano apresentou uma proposta de tarifa de 25% sobre produtos brasileiros. Ao justificar a medida, Washington criticou o Pix e classificou práticas do governo brasileiro como “irrazoáveis”, alegando que elas “oneram ou restringem o comércio dos EUA”.

O Financial Times avaliou que Trump “desencadeou uma tempestade política” no Brasil. A reação levou Lula a usar os anúncios recentes para criticar Flávio Bolsonaro, a quem acusou de trair o país ao estimular medidas de Washington contra interesses brasileiros.

O jornal também registrou que Lula passou a chamar a nova proposta de tarifa de “TariFlávio”, em referência ao senador. A expressão foi usada pelo presidente para vincular a ofensiva comercial dos Estados Unidos à articulação política do filho de Jair Bolsonaro (PL) junto a Trump.

A reportagem afirma ainda que Flávio Bolsonaro foi “colocado na defensiva pela proposta de tarifas”. O Financial Times citou um vídeo no qual o senador, pré-candidato à Presidência, diz ter pedido a Trump que não impusesse novas taxas ao Brasil.

Apesar da repercussão, o jornal avaliou que Trump “não tomou partido abertamente na campanha eleitoral brasileira de outubro”. Ainda assim, a publicação observou que uma série de sinais foi amplamente interpretada no Brasil como indício de apoio a Flávio Bolsonaro.