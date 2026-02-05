Candidatura de Haddad ao Senado preocupa direita em SP

247 - A eventual candidatura de Fernando Haddad (PT) ao Senado por São Paulo, nas eleições de 2026, passou a preocupar dirigentes de partidos da direita no estado. Avaliações internas indicam que a entrada do ex-prefeito e atual ministro da Fazenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva pode alterar significativamente o equilíbrio da disputa, sobretudo na região metropolitana da capital. As informações são da CNN Brasil.

Segundo aliados do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), a eleição tende a se dividir caso Haddad confirme a candidatura, enfraquecendo a estratégia inicial do grupo de eleger dois senadores alinhados ao campo conservador.

Em 2026, São Paulo terá duas cadeiras em disputa no Senado, o que levou a centro-direita a trabalhar, desde o início, com a expectativa de conquistar ambas. Esse cenário, no entanto, perdeu força após análises baseadas em pesquisas internas. A leitura é de que Haddad tem potencial para alcançar desempenho expressivo na capital e em seu entorno, o que poderia garantir uma das vagas e deixar apenas um espaço disponível para candidatos da direita.

No desenho atual, a chapa da direita é considerada praticamente fechada com o nome de Guilherme Derrite (PP), ex-secretário de Segurança Pública e deputado federal. A segunda vaga ficaria com um nome a ser indicado pelo PL. Embora o ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL) seja citado como possível postulante, dirigentes avaliam que ele não deve ser o escolhido, já que reside nos Estados Unidos após não conseguir a reeleição para a Câmara. Ele tem defendido o deputado estadual Gil Diniz (PL) como alternativa.

Há meses, existe um acordo verbal entre as lideranças de que os dois candidatos ao Senado seriam Derrite e um nome apontado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Esse arranjo, contudo, pode sofrer alterações. A insistência de Valdemar Costa Neto, presidente do PL, em indicar o candidato a vice na chapa de Tarcísio ao governo estadual é vista como um fator de instabilidade.

Atualmente, a vice-governadoria é ocupada pelo PSD, partido de Gilberto Kassab. Caso essa vaga migre para o PL, abre-se a possibilidade de que o PSD reivindique espaço na disputa ao Senado, alterando novamente o tabuleiro eleitoral e ampliando as incertezas dentro da coalizão de centro-direita em São Paulo.