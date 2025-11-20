TV 247 logo
      Cedae aplicou R$ 200 milhões no Banco Master

      Companhia está avaliando os impactos financeiros da liquidação do banco

      Cedae (Foto: Divulgação)

      247 - A estatal fluminense Cedae — responsável pelo abastecimento de água — informou, na terça-feira (18), em comunicado ao mercado, que avalia os efeitos da liquidação do Banco Master.

      A empresa aplicou cerca de R$ 200 milhões em CDBs da instituição, de acordo com a Agência Estado, que afirma na reportagem que a companhia está avaliando os impactos financeiros.

      A companhia afirma ter tentado resgatar os títulos, mas a operação foi suspensa, obrigando-a a habilitar o crédito junto ao liquidante designado pelo BC.

