Cláudio Castro deve anunciar desistência da candidatura ao Senado

247 - A cúpula do PL espera que o ex-governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro anuncie ainda nesta quinta-feira (28) sua desistência da corrida ao Senado Federal. A informação foi divulgada pelo portal G1, em reportagem do jornalista Octavio Guedes.

Nos bastidores, aliados próximos afirmam que Castro já admite que sua permanência na disputa se tornou inviável diante da sucessão de desgastes políticos e jurídicos enfrentados nas últimas semanas. A expectativa dentro do partido é que a saída seja formalizada até o fim desta semana.

O movimento ganhou força após a nova operação da Polícia Federal deflagrada na terça-feira (26), a segunda ação de busca e apreensão contra o ex-governador em menos de duas semanas. O caso ampliou a pressão interna no PL, que teme impactos negativos tanto nas articulações regionais quanto no projeto nacional da legenda.

Outro fator decisivo para o desgaste foi a retirada do sigilo judicial da investigação envolvendo investimentos bilionários do RioPrevidência no Banco Master. Segundo relatórios da PF citados na investigação, a relação pessoal entre Cláudio Castro e o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, teria sido determinante para a realização das aplicações consideradas irregulares pelo Ministério Público.

Mesmo inelegível desde março, após condenação pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Castro ainda insistia em manter sua pré-candidatura ao Senado. No entanto, integrantes do PL passaram a considerar que sua permanência poderia contaminar duas frentes estratégicas da legenda.

A primeira delas é a disputa estadual liderada por Douglas Ruas. A segunda envolve o projeto presidencial do senador Flávio Bolsonaro, que enfrenta desgaste após a revelação de que Daniel Vorcaro financiou um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.

De acordo com interlocutores do partido, Cláudio Castro deve justificar o recuo afirmando que pretende concentrar esforços em sua defesa jurídica. Pessoas próximas ao ex-governador afirmam que ele se considera injustiçado nas investigações em andamento.

Com a possível saída de Castro, o PL já discute nomes para ocupar a vaga na disputa ao Senado pelo Rio de Janeiro. Entre os mais cotados estão os deputados federais Carlos Jordy e Sóstenes Cavalcante.