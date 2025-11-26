TV 247 logo
      Cláudio Castro prega "liberdade" para a políca e rejeita inquéritos

      "Não tem que ter autoridade mandando abrir inquérito sobre nada", disse o governador do Rio de Janeiro na Câmara

      Cláudio Castro (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

      247 - O governador do Rio de Janeiro, Cládio Castro, resolveu na terça-feira (25) defender a liberdade de atuação das polícias e rejeitar as investigações sobre os abusos policiais cometidos nas chacinas. 

      A audiência debateu a proposta de emenda à Constituição que altera a estrutura da segurança pública, a chamada PEC da Segurança Pública (PEC 18/25). Um dos objetivos de Castro é fazer com que a Polícia Federal não possa escolher onde quer atuar.

      “O Rio de Janeiro é um estado de serviços. O crime organizado tem tomado conta de ações de serviços, como internet, como transporte alternativo. Então o pessoal fica achando que vai ameaçar a gente falando algo. Que prendam todos os postos irregulares! A gente aqui não defende ninguém não. Na minha opinião, a polícia tem que ser livre para fazer o trabalho dela. Não tem que ter autoridade mandando abrir inquérito sobre nada”, disse Castro em audiência na Câmara dos Deputados. 

      A audiência surge após a operação Contenção no Rio, que registrou 122 mortos, sendo 5 policiais. maior parte dos mandados de prisão não foi cumprida, inclusive das principais lideranças da facção Comando Vermelho, alvo declarado da megaoperação. 

