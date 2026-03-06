Colisão entre caminhões com carga de ovos interdita pista da Via Dutra

247 - Um engavetamento envolvendo caminhões e um automóvel provocou feridos e causou forte impacto no trânsito da Rodovia Presidente Dutra na manhã desta sexta-feira (6), na altura de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O acidente mobilizou equipes de resgate e gerou quilômetros de congestionamento na principal via que liga o Rio de Janeiro a São Paulo.

As informações foram divulgadas pelo portal G1, que relatou que a colisão ocorreu por volta das 5h e envolveu veículos de uma mesma empresa que transportavam carga de ovos. O episódio resultou em dois homens feridos, sendo um deles em estado grave.

De acordo com os relatos, um comboio formado por cinco carretas da empresa Mantiqueira seguia pela pista central da rodovia, no sentido Rio de Janeiro, transportando cerca de 13 toneladas de ovos. Durante o trajeto, quatro caminhões acabaram colidindo sucessivamente, caracterizando um engavetamento. Um carro de passeio também foi atingido na sequência do acidente.

Os feridos foram encaminhados ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, localizado no bairro da Posse. Entre eles está Carlos Henrique Analio Ribeiro, de 28 anos, motorista de uma das carretas envolvidas na colisão. Ele chegou à unidade hospitalar em estado grave, após a cabine do caminhão em que estava ser destruída ao ficar prensada durante o impacto. Segundo as informações, o condutor passou por um procedimento emergencial e continuava em atendimento médico.

O outro ferido é Luiz Carlos Braga, de 37 anos, que conduzia o automóvel envolvido no acidente. Ele sofreu trauma na perna direita e na cabeça, mas apresentou quadro de saúde considerado estável no momento do atendimento.

Um auxiliar que acompanhava Carlos Henrique no banco do passageiro saiu ileso da colisão.

Dinâmica do acidente

O caminhoneiro Diego, que conduzia a última carreta do comboio, relatou que a sequência de colisões começou após uma parada brusca de veículos à frente.

“O ônibus freou, e o caminhão da frente também freou. Quem estava vindo atrás não conseguiu segurar, e foi batendo um atrás do outro”, narrou.

Segundo ele, o colega mais gravemente ferido foi lançado para dentro do compartimento de carga com o impacto da batida.

“Ele machucou o braço e a clavícula e perdeu um pouco de sangue, mas saiu consciente”, lembrou.

O motorista também destacou a rapidez com que tudo ocorreu.

“Foi muito rápido. Foi Deus que pôs a mão e freou. Numa situação dessa, se não for Deus...”, emendou.

O grupo de caminhões havia saído da cidade de Itanhandu, em Minas Gerais, e seguia para diferentes pontos de entrega na região metropolitana do Rio de Janeiro.

Congestionamento e novos incidentes

O acidente provocou interdição da pista central da Dutra, obrigando o desvio do tráfego para a faixa auxiliar. A alteração no fluxo resultou em congestionamento de aproximadamente 10 quilômetros, segundo as informações mais recentes divulgadas.

Durante o congestionamento, um novo incidente agravou a situação no local. Um veículo que estava parado no trânsito apresentou superaquecimento e acabou pegando fogo. O episódio levou ao bloqueio de uma das faixas da via marginal, o que ampliou ainda mais os transtornos para motoristas que passavam pela região.

Após a atuação das equipes de atendimento e a remoção dos veículos envolvidos, a pista foi liberada no fim da manhã, permitindo a normalização gradual do tráfego na Rodovia Presidente Dutra.







