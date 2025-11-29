Confira as medidas cautelares que Daniel Vorcaro e outros presos devem cumprir

247 - A desembargadora do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) Solange Salgado da Silva determinou que o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, não tenha contato com os demais investigados e testemunhas, e proibição de se ausentar da cidade onde reside sem prévia autorização. Ele deixou o Centro de Detenção Provisória 2, em Guarulhos (SP).

O Judiciário ordenou o comparecimento periódico em juízo, uso de tornozeleira eletrônica. Vorcaro não poderá fazer atividade alguma de natureza econômica e financeira.

As determinações também alcançam o ex-sócio Augusto Lima, Luiz Antônio Bull, Angelo Ribeiro da Silva e Alberto Félix de Oliveira.

Deflagrada há dez dias, a Operação Compliance Zero prendeu Vorcaro e mais seis executivos ligados ao banco são acusados de fraude em papéis vendidos ao Banco de Brasília (BRB), que é público. O esquema pode ter movimentado R$ 12 bilhões, estimou a Polícia Federal.