      Confira as medidas cautelares que Daniel Vorcaro e outros presos devem cumprir

      O banqueiro não poderá fazer atividade alguma de natureza econômica e financeira

      Segurança do lado de fora do Banco Master, após a prisão do acionista controlador do banco, Daniel Vorcaro, em São Paulo - 18 de novembro de 2025 (Foto: REUTERS/ Amanda Perobelli)

      247 - A desembargadora do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) Solange Salgado da Silva determinou que o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, não tenha contato com os demais investigados e testemunhas, e proibição de se ausentar da cidade onde reside sem prévia autorização. Ele deixou o Centro de Detenção Provisória 2, em Guarulhos (SP). 

      O Judiciário ordenou o comparecimento periódico em juízo, uso de tornozeleira eletrônica. Vorcaro não poderá fazer atividade alguma de natureza econômica e financeira. 

      As determinações também alcançam o ex-sócio Augusto Lima, Luiz Antônio Bull, Angelo Ribeiro da Silva e Alberto Félix de Oliveira.

      Deflagrada há dez dias, a Operação Compliance Zero prendeu Vorcaro e mais seis executivos ligados ao banco são acusados de fraude em papéis vendidos ao Banco de Brasília (BRB), que é público. O esquema pode ter movimentado R$ 12 bilhões, estimou a Polícia Federal. 

