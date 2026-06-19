Corpo de Oliver Tree é liberado do IML no Rio de Janeiro

247 - O corpo do cantor Oliver Tree foi liberado pelo Instituto Médico-Legal (IML) Afrânio Peixoto na quarta-feira (17), após procedimentos conduzidos pela Embaixada dos Estados Unidos. O artista era a última vítima do acidente aéreo ocorrido no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, cuja identificação ainda dependia de confirmação devido à carbonização dos restos mortais. As informações são do jornal O Globo.

Com a conclusão do processo, o corpo será transportado para os Estados Unidos, onde ocorrerá o sepultamento. Oliver Tree morreu no domingo (14), quando o helicóptero em que viajava colidiu com outra aeronave durante o voo. Além do cantor, outras cinco pessoas estavam a bordo e morreram no local. A segunda aeronave transportava apenas o piloto, que também não sobreviveu ao acidente.

A investigação sobre as circunstâncias da colisão está sob responsabilidade da 42ª Delegacia de Polícia (Recreio dos Bandeirantes). Além de Oliver Tree, estavam entre as vítimas os brasileiros Lucas Brito, Charles Marsillac e Alexandre Souza, além dos argentinos Gaspar Prim e Lucas Vignale.

Trajetória artística

Natural da Califórnia, Oliver Tree Nickell iniciou sua carreira musical ainda na adolescência. O reconhecimento internacional veio a partir da segunda metade da década de 2010, quando a música "When I'm Down" ganhou repercussão nas plataformas digitais e abriu caminho para sua contratação pela gravadora Atlantic Records.

O artista ficou conhecido pelo visual marcante, caracterizado pelo corte de cabelo estilo tigela, figurinos coloridos e performances de forte apelo visual. A combinação desses elementos ajudou a consolidar sua popularidade nas redes sociais e entre o público jovem.

Ao longo da carreira, Oliver também atuou como compositor, rapper e cineasta. Entre seus trabalhos mais conhecidos estão as músicas "Life Goes On", "Miss You" e "When I'm Down". O cantor lançou quatro álbuns de estúdio.

Passagem pelo Rio de Janeiro

Em meio a uma turnê mundial, Oliver chegou ao Rio de Janeiro poucos dias antes do acidente. Durante a estadia na cidade, visitou a Rocinha, onde participou de atividades com moradores, andou de motocicleta, esteve em um churrasco e jogou futebol.

Nas redes sociais, o cantor compartilhou registros da visita. Em sua última publicação, mostrou momentos da passagem pela comunidade, incluindo imagens em uma quadra esportiva, experiências gastronômicas e tentativas de se comunicar em português.