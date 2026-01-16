Criminosos roubam carro de parlamentar no Rio: 'o clima é duro'

247 - Criminosos abordaram nesta sexta-feira (16) o deputado estadual Luiz Paulo Corrêa (PSD) no Viaduto do Gasômetro, região central do Rio, e levaram o carro do parlamentar, que ia para um compromisso em Santa Cruz, na Zona Oeste da capital fluminense. As informações foram publicadas no Portal G1.

De acordo com o deputado, o homem armado com um fuzil desceu do carro e foi na direção do motorista pedindo que ele descesse do carro. O parlamentar disse que o assaltante vestia touca ninja e uma blusa preta escrito "Polícia Civil". Ao todo foram seis homens armados com fuzis e pistolas, conforme Paulo Corrêa. O veículo foi recuperado horas depois.

"Com certeza é uma quadrilha especializada porque busca esse carro especificamente, podia ter acontecido com qualquer um, é um clima duro que a gente vive no nosso querido Rio de Janeiro", disse.

"Achei que podia ser a polícia fazendo alguma blitz. Mas do meu lado já tinha parado um corolla preto e falou 'coroa, salta, p@#4'. Um deles entrou no meu carro e foram todos embora", relata o político.

O deputado foi ajudado por um motorista de aplicativo. Os dois foram para a 17ª DP (São Cristóvão), onde registraram o caso. A ação contou com apoio da Polícia Militar.