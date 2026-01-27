Criminosos usam 14 ônibus como barricadas na zona norte do Rio

247 - Suspeitos de envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho (CV) usaram 14 ônibus como barricadas nesta terça-feira (27) para interditar vias na zona norte do município do Rio de Janeiro. De acordo com o Rio Ônibus, sindicato das empresas de ônibus da cidade, 26 linhas foram impactadas.

Policiais militares fizeram uma ação para retirar barricadas nos morros da Congonha, Cajueiro, Terço e Faz Quem Quer, regiões localizadas na zona norte da capital e dominadas pelo CV.

Levantamento do Rio Ônibus, sindicato que representa as empresas de ônibus da cidade, elaborado a pedido da Folha de S.Paulo em outubro, apontou que, entre janeiro e outubro de 2025, 775 linhas tiveram itinerários desviados por motivos de segurança, e 249 coletivos foram usados como barricadas.

De acordo com a Agência Brasileira de Inteligência (Abin), o Brasil tem 31 facções criminosas com potencial de afetar a segurança de estados. Os números foram divulgados no Portal Uol em 7 de novembro do ano passado. O CV nasceu nos anos 70 no Rio.

Três têm atuação nacional: Primeiro Comando da Capital (PCC), Comando Vermelho e o Terceiro Comando Puro (TCP). O relatório apontou que o CV só não atua em cinco estados: Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul.

A pesquisa Rastreamento de Produtos e Enfrentamento ao Crime Organizado no Brasil apontou que as facções como CV e PCC movimentaram R$ 146,8 bilhões em 2022 com a comercialização de combustível, ouro, cigarros e bebida.

A movimentação financeira do tráfico de cocaína no mesmo período foi estimada em R$ 15 bilhões. As estatísticas foram divulgadas no jornal O Estado de S.Paulo. Assim como o CV, o PCC tem atuação em mais de 20 estados brasileiros.