      Daniel Vorcaro, do Banco Master, foi preso pela PF no aeroporto ao tentar fugir para Dubai

      Investigadores anteciparam ação após identificar plano de saída do país de Daniel Vorcaro

      Daniel Vorcaro (Foto: Reprodução/YouTube/CNN Brasil Money)

      247 - A Polícia Federal frustrou uma tentativa de fuga do empresário Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, que buscava deixar o país rumo a Dubai em um jatinho particular. A movimentação ocorreu na noite de segunda-feira (17), horas antes da deflagração da operação que apura suspeitas de crimes ligados à gestão da instituição financeira.

      Segundo o Estado de S. Paulo, os investigadores monitoravam Vorcaro há dias, mas precisaram antecipar o cumprimento do mandado de prisão após identificarem que o empresário se preparava para voar para o exterior a partir do Aeroporto Internacional de Guarulhos. A PF suspeita que a ordem de prisão preventiva havia sido vazada, o que teria levado o executivo a tentar escapar. A defesa de Vorcaro ainda não se manifestou.

      De acordo com apurações da PF, o fundador do Banco Master chegou ao terminal por volta das 22h, quando foi abordado por agentes federais antes de embarcar na aeronave. Após a prisão, Vorcaro foi encaminhado à Superintendência da PF em São Paulo.

      Com a ação antecipada concluída, a corporação deu início, na manhã desta terça-feira (18), ao restante da operação. Ao todo, estão sendo cumpridos cinco mandados de prisão preventiva, dois temporários e 25 ordens de busca e apreensão. Um dos alvos, Augusto Lima, sócio de Vorcaro, não foi encontrado em sua residência no momento da ofensiva.

      A investigação tenta esclarecer a suspeita de que o Banco Master teria criado carteiras de crédito fictícias para vendê-las ao BRB. Entre os crimes investigados estão gestão fraudulenta, gestão temerária e organização criminosa.

