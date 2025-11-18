Daniel Vorcaro, do Banco Master, foi preso pela PF no aeroporto ao tentar fugir para Dubai

247 - A Polícia Federal frustrou uma tentativa de fuga do empresário Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, que buscava deixar o país rumo a Dubai em um jatinho particular. A movimentação ocorreu na noite de segunda-feira (17), horas antes da deflagração da operação que apura suspeitas de crimes ligados à gestão da instituição financeira.

Segundo o Estado de S. Paulo, os investigadores monitoravam Vorcaro há dias, mas precisaram antecipar o cumprimento do mandado de prisão após identificarem que o empresário se preparava para voar para o exterior a partir do Aeroporto Internacional de Guarulhos. A PF suspeita que a ordem de prisão preventiva havia sido vazada, o que teria levado o executivo a tentar escapar. A defesa de Vorcaro ainda não se manifestou.

De acordo com apurações da PF, o fundador do Banco Master chegou ao terminal por volta das 22h, quando foi abordado por agentes federais antes de embarcar na aeronave. Após a prisão, Vorcaro foi encaminhado à Superintendência da PF em São Paulo.

Com a ação antecipada concluída, a corporação deu início, na manhã desta terça-feira (18), ao restante da operação. Ao todo, estão sendo cumpridos cinco mandados de prisão preventiva, dois temporários e 25 ordens de busca e apreensão. Um dos alvos, Augusto Lima, sócio de Vorcaro, não foi encontrado em sua residência no momento da ofensiva.

A investigação tenta esclarecer a suspeita de que o Banco Master teria criado carteiras de crédito fictícias para vendê-las ao BRB. Entre os crimes investigados estão gestão fraudulenta, gestão temerária e organização criminosa.