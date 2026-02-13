Deputados do PL articulam carta a Tarcísio pedindo presidente da Alesp como vice na chapa estadual

247 - Os deputados estaduais Thiago Auricchio e Alex Madureira, ambos do Partido Liberal, organizam a coleta de assinaturas para uma carta destinada ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Segundo o jornal Folha de São Paulo, o documento defende a escolha do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), André do Prado (PL), como vice na eleição para o governo do estado deste ano.

Atualmente, o cargo é ocupado por Felício Ramuth (PSD), que pretende permanecer na função no próximo mandato. Segundo o levantamento dos autores da carta, a expectativa é que, com exceção do próprio André do Prado, toda a bancada do PL na Assembleia, composta por 19 deputados, assine o documento. Os parlamentares também avaliam a possibilidade de adesão de integrantes do Republicanos e do Podemos.

Bancada bolsonarista reivindica protagonismo na gestão estadual

O texto apresenta como avanços da atual gestão estadual, na avaliação dos parlamentares direitistas e correligionários de Jair Bolsonaro, a privatização da Sabesp, a implementação da tabela SUS e as obras da Linha 17-Ouro do metrô. As medidas são atribuídas no documento ao ambiente de "diálogo" na Alesp, que afirma: "Esse ambiente tem um nome: André do Prado".

Em declaração, Thiago Auricchio afirmou: "Essa carta nasce de um sentimento verdadeiro dentro da Assembleia. O André é um líder que construiu respeito pelo diálogo, pela lealdade e pela capacidade de unir". O parlamentar também disse que o presidente da Alesp "foi parceiro nas grandes conquistas desta gestão e representa estabilidade e confiança para o futuro de São Paulo".