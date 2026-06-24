Deputados do PL na Alerj concedem Medalha Tiradentes a Juliano Cazarré

247 - O ator e diretor Juliano Cazarré teve aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) a concessão da Medalha Tiradentes, maior honraria da Casa. A proposta foi apresentada pelos deputados estaduais Rodrigo Amorim e Filipe Silva, ambos do Partido Liberal, e aprovada a cerca de um mês do início do curso "O Farol e a Forja", criado pelo artista. As informações são do jornal O Globo.

Segundo a justificativa do projeto, a homenagem reconhece o posicionamento público de Cazarré "em defesa de valores conservadores". Na terça-feira (23), o ator esteve na Alerj acompanhado do presidente da Assembleia, Douglas Ruas, da atriz Cássia Kis e de integrantes da bancada do PL.

Curso gera controvérsia

O curso idealizado por Cazarré tem sido alvo de debates nas redes sociais e no meio artístico. Atrizes como Claudia Abreu, Marjorie Estiano, Elisa Lucinda e Julia Lemmertz manifestaram críticas à iniciativa, apresentada pelo ator como um encontro voltado a tornar os participantes "melhores e mais fortes".

As críticas apontam contradições entre a proposta e o contexto de desigualdade de gênero e os índices de violência contra mulheres. Já os autores da homenagem afirmam que o curso vem recebendo críticas em razão de seu posicionamento associado a valores conservadores.

Evento marcado para julho

Na página de divulgação do curso, Cazarré informa que as atividades ocorrerão nos dias 24, 25 e 26 de julho. Segundo o ator, a iniciativa não possui caráter religioso, político ou de autoajuda. "Sem militância, sem clube, sem agenda. Só uma provocação honesta", afirma a apresentação do evento.

Ainda de acordo com a divulgação, "Não tem coach com frases de efeito. Tem referências sólidas e conteúdo real". Entre os participantes já confirmados estão o lutador Rodrigo Minotauro, a jornalista Monica Salgado e o pastor Anderson Silva.