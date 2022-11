Duas vítimas continuam em estado grave após ataques em escolas no Espírito Santo

Apoie o 247

ICL

247 - A Secretaria da Saúde do Espírito Santo (Sesa) informou nesta segunda-feira (28) que duas mulheres com idades entre 45 e 52 anos continuam em estado grave depois do ataques a tiros feito pelo um adolescente de 16 anos na última sexta-feira (25) no município de Aracruz, no Espírito Santo. Outra adolescente, de 14 anos, baleada na cabeça, ficou entubada e segue em estado muito grave. Três pessoas morreram e 13 ficaram feridas.

Duas pessoas receberam alta nesta segunda-feira (28) do Hospital Filantrópico São Camilo, no mesmo município. Uma outra mulher, de 58 anos, continua internada no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue) com quadro clínico estável.

>>> Equipe econômica do novo governo deve ser anunciada nos próximos dias, diz líder do PT na Câmara

O adolescente responderá por ato infracional análogo a três homicídios e a 10 tentativas de homicídio qualificadas.

O jovem afirmou à polícia que agiu sozinho no crime. Ele carregava uma suástica na roupa.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.