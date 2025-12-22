Eduardo Paes lidera corrida pelo governo do Rio de Janeiro com 37,5% das intenções de voto, diz pesquisa

247 - O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, aparece na liderança das projeções para o governo do estado, com 37,5% das intenções de voto, resultado que consolida sua posição de destaque na disputa eleitoral. Os dados constam de levantamento do instituto Prefab Future, divulgado nesta segunda-feira (22).

A vantagem de Paes é ampla e o coloca em posição isolada no cenário pesquisado. Na sequência, Rodrigo Pimentel surge com 7,4% das intenções de voto, enquanto André Ceciliano aparece em terceiro lugar, com 5,5%.

Induzida a governador

Eduardo Paes - 37,5%

Rodrigo Pimentel - 7,4%

André Ceciliano - 5,5%

Coronel Priscilla - 1,6%

Rafa Luz - 0,7%

William Siri - 0,7%

Não sabe ou indeciso - 28%,

Branco ou nulo - 18,6%

Para a disputa ao Senado, o governador Cláudio Castro lidera, com 19,4% das intenções, seguido por Flávio Bolsonaro (15,9%) e Benedita da Silva (15,5%).

Induzida a senador

Cláudio Castro - 19,4%

Flávio Bolsonaro - 15,9%

Benedita da Silva - 15,5%

Pedro Paulo - 3,4%

Carlos Portinho - 2,4%

Não sabe ou indeciso - 22,9%

Branco ou nulo - 20,5%

O levantamento foi realizado entre os dias 15 e 20 de dezembro, com 2.006 entrevistas presenciais, abrangendo 80 pontos de coleta em todo o estado do Rio de Janeiro, com nível de confiança de 95% e margem de erro máxima de 2,19 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa foi encomendada pela agência LabPop.