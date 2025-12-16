Em CPI, Garotinho acusa governo Castro de "acordo claro" com Comando Vermelho

247 - O ex-governador do Rio de Janeiro Anthony Garotinho fez nesta terça-feira (16) uma série de denúncias envolvendo autoridades do governo Castro e supostas ligações com facções criminosas, incluindo o Comando Vermelho, alvo de operações policiais recentes.

Garotinho, ao falar na CPI do Crime Organizado no Senado, acusou "autoridades estaduais e Comando Vermelho" de manterem um "acordo claro", envolvendo esquemas de lavagem de dinheiro.

Ele ainda citou, na esteira de revelações da Polícia Federal, mensagens trocadas entre facções criminosas e as autoridades demonstrando o suposto acordo, prevendo que os criminosos "não fizessem nada", durante a cúpula do G20 na capital fluminense.

Como resultado, segundo denunciou, foi permitido aos criminosos a entrada com celulares em presídios e uma série de "regalias".

Ele ainda citou mensagens obtidas pela PF que demonstram a ligação próxima entre e o desembargador Macário Ramos Judice Neto, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) e o deputado estadual Rodrigo Bacellar.