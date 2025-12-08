Garotinho: “Bacellar vai ser preso de novo junto com vários deputados”

247 - O ex-governador do Rio de Janeiro Anthony Garotinho fez uma série de revelações em entrevista à TV 247, envolvendo diretamente o presidente da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro), Rodrigo Bacellar, preso por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF).

Bacellar foi preso preventivamente no último dia 3, durante a Operação Unha e Carne, deflagrada pela Polícia Federal (PF), para investigar o vazamento de informações sigilosas sobre a Operação Zargun, que prendeu o deputado estadual TH Joias. TH Joias está preso, desde setembro, acusado de intermediar a compra e venda de armas para o Comando Vermelho.

Na entrevista, Garotinho previu que as informações contidas no aparelho celular apreendido de Bacellar são ainda mais reveladoras e levarão a novas investigações.

“Virá a nova fase, a do telefone do Bacellar”, disse. “O celular do Bacellar vai dar um livro”, acrescentou.

Ele relatou que o parlamentar utilizava dois celulares, sendo um deles reservado para contatos com “pessoas não republicanas”, incluindo nomes de outras esferas do poder estadual.

Sobre a votação do dia 8, que aprovou o projeto que revogava a prisão de Bacellar, Garotinho afirmou que cinco dos deputados que apoiaram a medida ainda serão presos.

“Cinco deputados irão em cana, e eles foram os que votaram a favor”, disse. “Não cito nomes e não recebo informação privilegiada da polícia”, acrescentou.

Ele ainda denunciou: “O Bacellar, seu patrimônio declarado cresceu 80 vezes, segundo a PF”. Assista: