      Garotinho: “Bacellar vai ser preso de novo junto com vários deputados”

      Ex-governador do Rio de Janeiro, em entrevista à TV 247, comenta o caso do presidente da Alerj, preso no último dia 3. Assista

      Rodrigo Bacellar e Anthony Garotinho (Foto: Thiago Lontra/Alerj | Divulgação)

      247 - O ex-governador do Rio de Janeiro Anthony Garotinho fez uma série de revelações em entrevista à TV 247, envolvendo diretamente o presidente da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro), Rodrigo Bacellar, preso por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF).

      Bacellar foi preso preventivamente no último dia 3, durante a Operação Unha e Carne, deflagrada pela Polícia Federal (PF), para investigar o vazamento de informações sigilosas sobre a Operação Zargun, que prendeu o deputado estadual TH Joias. TH Joias está preso, desde setembro, acusado de intermediar a compra e venda de armas para o Comando Vermelho.

      Na entrevista, Garotinho previu que as informações contidas no aparelho celular apreendido de Bacellar são ainda mais reveladoras e levarão a novas investigações.

      “Virá a nova fase, a do telefone do Bacellar”, disse. “O celular do Bacellar vai dar um livro”, acrescentou. 

      Ele relatou que o parlamentar utilizava dois celulares, sendo um deles reservado para contatos com “pessoas não republicanas”, incluindo nomes de outras esferas do poder estadual. 

      Sobre a votação do dia 8, que aprovou o projeto que revogava a prisão de Bacellar, Garotinho afirmou que cinco dos deputados que apoiaram a medida ainda serão presos.

      “Cinco deputados irão em cana, e eles foram os que votaram a favor”, disse. “Não cito nomes e não recebo informação privilegiada da polícia”, acrescentou. 

      Ele ainda denunciou: “O Bacellar, seu patrimônio declarado cresceu 80 vezes, segundo a PF”. Assista: 

