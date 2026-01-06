"Esse chupeta precisa ser cassado e preso", diz Pedro Rousseff sobre Nikolas Ferreira

247 - O vereador de Belo Horizonte Pedro Rousseff (PT-MG) fez duras críticas ao deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) após declarações do parlamentar sobre uma possível intervenção externa no Brasil. A reação ocorreu depois da divulgação de um trecho de entrevista em que Nikolas responde a uma pergunta sobre a atuação dos Estados Unidos no país.

Em publicação nas redes sociais na segunda-feira (5), Pedro Rousseff compartilhou o vídeo e afirmou: “Nikolas Ferreira ACABA de pedir uma intervenção militar dos EUA no Brasil, com objetivo de TOMAR O PODER. Isso é extremamente GRAVE: Esse CHUPETA precisa ser CASSADO e PRESO urgentemente!”.

As declarações de Nikolas Ferreira passaram a ganhar maior visibilidade desde o último sábado (3), quando forças militares dos Estados Unidos realizaram uma operação em Caracas e sequestraram o presidente venezuelano Nicolás Maduro. A partir desse episódio, o deputado do PL fez diversas postagens nas redes sociais tentando associar o governo venezuelano ao PT.

Uma das publicações mais controversas trouxe uma montagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sendo detido por militares norte-americanos, o que ampliou a reação de setores da oposição ao parlamentar.