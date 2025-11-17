Explosão em SP: prefeitura libera ajuda emergencial de R$ 1 mil
Uma pessoa morreu por causa da tragédia. Vídeo
247 - A Prefeitura de São Paulo atendeu seis famílias que tiveram suas casas atingidas por uma explosão na última quinta-feira (13), na Zona Leste da capital paulista. Uma pessoa morreu por causa da tragédia.
De acordo com informações divulgadas pelo Executivo municipal, será pago um valor de R$ 1000 para as famílias que perderam pertences ou tiveram suas casas danificadas. O benefício foi concedido após avaliação da Subprefeitura da Mooca com cada família atingida pelo acidente.
Conforme o Portal Uol, a prefeitura também intimou os proprietários de 15 casas interditadas no Tatuapé a iniciar as obras necessárias em até cinco dias — prazo que passou a contar desde sexta-feira.
Em entrevista à CNN Brasil, o advogado Matthäus Kroschinsky afirmou que o Município tem dever oferecer suporte financeiro e material às famílias atingidas, como cestas básicas e kits de higiene às famílias afetadas, além do alojamento adequado em abrigos.
A prefeitura intimou os proprietários das casas interditadas no Tatuapé a começar as obras necessárias em até cinco dias. O prazo começou na última sexta-feira (14). Multa diária e outras sanções legais podem ser aplicadas para quem não cumprir a determinação. Proprietários foram intimados a iniciar obras em cinco dias.