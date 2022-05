Fachin se encontra com procurador de Justiça do Rio para discutir chacina na Vila Cruzeiro

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin teve nesta quarta-feira (25) uma reunião com o procurador de Justiça do Rio de Janeiro (MP-RJ), Luciano de Oliveira Mattos de Souza, para discutir sobre as 25 mortes durante uma operação da Polícia Militar dessa terça (24) na Vila Cruzeiro, comunidade na Zona Norte do Rio. O magistrado do Supremo é relator da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 635, conhecida como a "ADPF das Favelas". A ação prevê que as polícias justifiquem a "excepcionalidade" para a realização de uma operação policial numa comunidade, durante a epidemia da covid-19. Pelo menos 25 pessoas foram mortas na ação.

"Ao procurador, o ministro demonstrou muita preocupação com a notícia de mais uma ação policial com índice tão alto de letalidade na data de ontem, mas informou que soube da pronta atuação do Ministério Público e que tem confiança de que a decisão do STF será cumprida", disse o comunicado.

>>> Bolsonaro elogia chacina no Rio que deixou 25 mortos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Ministério Púbico Federal no Rio informou nessa terça que investigará a chacina, a terceira mais letal da história da Região Metropolitana do Rio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Internautas, jornalistas e partidos políticos repudiaram a operação policial.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sob o governo de Cláudio Castro (PL), em apenas um ano de gestão, o estado do Rio de Janeiro teve 39 chacinas com 178 mortes em operações policiais.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE