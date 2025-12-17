Freixo anuncia pré-candidatura a deputado federal pelo PT no Rio

247 - Marcelo Freixo anunciou que será pré-candidato a deputado federal pelo PT do Rio de Janeiro nas eleições de 2026. A declaração foi feita em entrevista ao jornalista Miguel do Rosário, do portal O Cafezinho, na qual o atual presidente da Embratur detalhou seus planos políticos e afirmou que a decisão faz parte de uma estratégia combinada com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para fortalecer a nominata petista ao Congresso Nacional.

Ao comentar o cenário eleitoral, Freixo afirmou que a prioridade absoluta do campo governista será a reeleição de Lula. “O primeiro plano é eleger Lula presidente da República. Essa é a coisa mais importante que a gente tem para fazer em 2026, porque se a gente perde a eleição para presidente, todo o restante de qualquer projeto desanda”, declarou durante a entrevista concedida em 15 de dezembro de 2025, em Niterói.

Segundo Freixo, os resultados alcançados pelo governo federal desde janeiro de 2023 demonstram a viabilidade do projeto político liderado por Lula, apesar de um Congresso considerado difícil. Ele citou avanços como a retirada do Brasil do Mapa da Fome, a redução da inflação, a queda do desemprego e a diminuição da desigualdade social. “Nós conseguimos tudo isso e a gente está disputando uma eleição difícil. Então o mundo mudou”, avaliou.

O dirigente também ressaltou que, além das entregas concretas, há um desafio central na comunicação política. “Não basta apenas fazer. Tem um desafio de comunicação muito profundo que o Brasil está vivendo”, afirmou, defendendo maior organização da campanha presidencial e a formação de chapas competitivas para o Legislativo.

Foi nesse contexto que Freixo confirmou sua intenção de disputar uma vaga na Câmara dos Deputados. “Precisamos nos empenhar muito na organização da campanha do presidente Lula como prioridade e lançar uma nominata forte para deputado e senador. Por isso eu venho para deputado federal, já combinado com ele”, disse.

Marcelo Freixo é filiado ao PT desde janeiro de 2023, após uma trajetória que inclui passagens anteriores pelo próprio partido e pelo Psol. Atualmente, ele preside a Embratur, cargo para o qual foi nomeado por Lula no início do atual mandato presidencial, função que deverá deixar para se dedicar integralmente à campanha eleitoral no próximo ano.