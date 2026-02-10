Governo Lula destinou R$ 2,8 bilhões para ampliar metrô de Belo Horizonte e região

247 - O governo Lula (PT) fez investimentos de R$ 2,8 bilhões para a expansão e modernização do metrô de Belo Horizonte e região metropolitana, incluindo obras de ampliação, melhorias operacionais e incentivos financeiros para novos projetos. A informação foi destacada durante a inauguração da Estação Nova Eldorado, no município de Contagem, na segunda-feira (9).

Durante o evento, o ministro das Cidades, Jader Filho (MDB), destacou que a ampliação da mobilidade urbana tem impacto direto na vida da população. Segundo ele, o objetivo do governo é garantir transporte público mais seguro e eficiente, permitindo ganhos no tempo de deslocamento e na qualidade de vida. “Nosso objetivo é proporcionar um transporte público de qualidade para as famílias brasileiras. Ao oferecer um transporte seguro e eficiente, permitimos que as pessoas cheguem mais cedo ao trabalho e retornem mais cedo para casa, o que lhes proporciona maior qualidade de vida. É isso que buscamos alcançar por meio dos investimentos do governo federal”, afirmou.

Além do aporte direto de R$ 2,8 bilhões, o Governo Federal também enquadrou como prioritários projetos metroferroviários para viabilizar a emissão de até R$ 3,8 bilhões em debêntures incentivadas. O pacote incluiu ainda mais de R$ 220,9 milhões em incentivos tributários voltados à ampliação do sistema.

Expansão da Linha 1 e integração com corredores de Contagem

Parte dos investimentos está destinada à expansão da Linha 1 do metrô, por meio do Novo PAC Mobilidade 2025. O Ministério das Cidades garantiu financiamento de R$ 1 bilhão para a ampliação de 1,6 quilômetro do trecho, com implantação de duas novas estações e integração com o sistema de corredores de transporte do município de Contagem.

A prefeita de Contagem, Marília Campos (PT), ressaltou que os recursos federais atenderam demandas locais e devem impulsionar melhorias no transporte e na infraestrutura urbana. “Tenho que agradecer os investimentos do PAC em Contagem, que estão possibilitando a melhoria na vida das pessoas. Todos os nossos projetos foram atendidos”, declarou.

Atualmente, a Linha 1 liga as estações Vilarinho e Eldorado e possui 19 estações, com extensão de 28,15 quilômetros. O sistema opera com uma frota de 35 trens, cada um com quatro carros.

Concessão e novos trens previstos para o sistema

A ampliação do metrô de Belo Horizonte ocorre dentro de um modelo de concessão estruturado pelo governo federal, por meio do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) e do Ministério das Cidades, com suporte técnico do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

O leilão de concessão foi realizado em 2022 e teve como vencedora a empresa Metrô BH S.A. O contrato foi assinado em março de 2023, com validade de 30 anos.

O modelo prevê não apenas melhorias na Linha 1, mas também a implantação da Linha 2, que terá 10,5 quilômetros de extensão e sete estações. O projeto inclui ainda cerca de 700 metros de conexão com a Linha 1, ampliando a cobertura do sistema metroferroviário na capital mineira e região metropolitana.

A concessão prevê também a compra de 24 novos trens ao longo do período contratual. Segundo o planejamento divulgado, oito unidades devem ser adquiridas no início da operação, enquanto outras 16 serão incorporadas posteriormente para atender a demanda da Linha 2.