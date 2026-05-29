Grampos são encontrados no gabinete do governador do Rio

247 - Pontos de escuta foram encontrados no gabinete do governador do Rio de Janeiro, no Palácio Guanabara, durante uma varredura de rotina realizada pelo Gabinete de Segurança Institucional. O material localizado será agora analisado para que se determine se os dispositivos são recentes ou antigos, segundo Miriam Leitão, no jornal O Globo.

A descoberta dos grampos no gabinete do governador do Rio ocorre em meio à gestão interina do desembargador Ricardo Couto, que assumiu o comando do governo estadual e já vinha despachando de seu gabinete como presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Diante da localização dos pontos de escuta no Palácio Guanabara, a tendência é que Couto continue exercendo suas funções a partir do Tribunal de Justiça.

Os equipamentos foram encontrados durante uma inspeção de rotina feita pela estrutura de segurança institucional do governo. A etapa seguinte será a perícia sobre os dispositivos, com o objetivo de identificar a origem, o período de instalação e se as escutas estavam em funcionamento.

O caso aumenta a atenção sobre a segurança interna do Palácio Guanabara, sede oficial do governo fluminense, especialmente em um momento de transição administrativa. A presença de pontos de escuta em um espaço reservado ao chefe do Executivo estadual levanta dúvidas sobre possíveis falhas de segurança e sobre o alcance das informações que poderiam ter sido captadas.

Ricardo Couto, governador interino do Rio de Janeiro, tem mantido sua rotina de trabalho fora do Palácio Guanabara. Antes mesmo da descoberta dos grampos, ele já despachava de seu gabinete no Tribunal de Justiça, condição que deve ser mantida enquanto as apurações avançam.

A investigação sobre os grampos deverá esclarecer se os pontos de escuta foram instalados recentemente ou se já estavam no gabinete havia mais tempo.