Grande São Paulo tem mais de 40 mil imóveis sem luz após temporal

247 - A capital paulista e a região metropolitana de São Paulo ainda registram um grande número de imóveis sem fornecimento de energia elétrica na manhã desta terça-feira (20), após o forte temporal que atingiu a região na segunda-feira (19). De acordo com dados atualizados, mais de 40 mil endereços seguem sem luz, com impactos concentrados tanto na capital quanto em cidades do entorno.

Somente na cidade de São Paulo, mais de dez mil imóveis permaneciam com o serviço interrompido nas primeiras horas do dia. As informações constam em boletim divulgado pela concessionária Enel.

Entre os municípios mais atingidos estão Cotia, Embu, Mauá, Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Santo André. Segundo a Enel, os ventos intensos e o volume elevado de chuva causaram danos à rede elétrica em diferentes pontos da área de concessão, que abrange 24 municípios da Grande São Paulo.

Ao todo, cerca de 128 mil clientes chegaram a ser afetados pela falta de energia, sendo aproximadamente 70,3 mil apenas na capital paulista. A concessionária informou que conseguiu restabelecer o fornecimento para cerca de 70% dos consumidores impactados e que equipes seguem mobilizadas para normalizar o serviço nas demais localidades.

A previsão meteorológica indica um cenário mais estável para esta terça-feira. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o risco de novos temporais diminui significativamente, e a temperatura máxima na cidade de São Paulo não deve ultrapassar os 21 °C, o que pode favorecer o avanço dos trabalhos de reparo na rede elétrica.