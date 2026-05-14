Guerra da extrema direita: Eduardo Bolsonaro diz que pai de Vorcaro doou R$ 1 milhão para partido de Zema

247 - O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL, afirmou nesta quinta-feira, 14, que Henrique Moura Vorcaro, pai do banqueiro Daniel Vorcaro, fez uma doação de R$ 1 milhão ao Partido Novo, em Minas Gerais, legenda do governador Romeu Zema.

As informações são do Metrópoles. Segundo a reportagem, Eduardo usou o repasse para responder politicamente a Zema, pré-candidato à Presidência da República pelo Novo, depois de o governador criticar Flávio Bolsonaro por ter cobrado dinheiro de Daniel Vorcaro para a finalização de um filme sobre Jair Bolsonaro.

Henrique Moura Vorcaro foi preso na manhã desta quinta-feira durante a sexta fase da Operação Compliance Zero. A ação integra as apurações relacionadas ao caso Banco Master, que tem Daniel Vorcaro como um dos principais investigados.

O episódio ampliou a disputa pública entre integrantes da família Bolsonaro e Romeu Zema. A crítica feita por Zema a Flávio Bolsonaro abriu espaço para que Eduardo Bolsonaro associasse o governador mineiro ao recebimento de recursos pelo Partido Novo, por meio da doação atribuída ao pai de Vorcaro.

A doação de R$ 1 milhão ao Novo de Minas Gerais foi usada por Eduardo como argumento para rebater o governador. O movimento ocorreu no mesmo dia em que Henrique Vorcaro foi alvo da Polícia Federal, o que deu ainda mais repercussão política ao caso.

O embate ocorre em meio às revelações sobre supostos aportes negociados por Daniel Vorcaro para a produção cinematográfica ligada ao clã Bolsonaro. Segundo informações já divulgadas sobre a investigação, o banqueiro teria tratado de valores milionários para financiar o projeto.

Romeu Zema havia criticado Flávio Bolsonaro após a divulgação de que o senador teria cobrado dinheiro de Vorcaro para concluir o filme sobre seu pai. A reação de Eduardo deslocou o foco para a relação entre o pai de Vorcaro e o Partido Novo em Minas Gerais.

Com isso, a prisão de Henrique Moura Vorcaro passou a ter também repercussão no campo político, envolvendo o entorno de Jair Bolsonaro, o governador Romeu Zema e o Partido Novo. A disputa ocorre em um contexto de movimentações para a eleição presidencial e de desgaste provocado pelas investigações sobre o Banco Master.

A Operação Compliance Zero segue como uma das principais frentes de investigação sobre o caso. A nova fase, que resultou na prisão do pai de Daniel Vorcaro, reforçou a pressão sobre personagens ligados ao banco e ampliou os efeitos políticos das apurações.