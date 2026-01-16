'Haddad é um candidato para ganhar a eleição em SP', diz Rui Falcão

247 - O deputado federal Rui Falcão (PT-SP) demonstrou o apoio do partido ao nome do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para disputar o governo de São Paulo. Em entrevista ao 247, o parlamentar afirmou que a legenda ainda não decidiu qual será o nome da sigla para concorrer ao Executivo paulista, mas o nome do ministro tem o apoio dos correligionários para disputar o cargo no pleito de outubro.

“O melhor nome para disputar o governo do estado é Fernando Haddad. Ninguém (dentro do PT) está querendo disputar a prévia com ele. Ele tem o apoio do partido. É um candidato para ganhar eleição”, disse Falcão à TV 247. “Um nome respeitado, tem história. Não tem mancha no currículo dele, não tem denúncia. Ficha limpa”, continuou o deputado. “Aquilo que prometeu cumpriu: reforma tributária, metas de inflação”.

Na entrevista, Falcão também citou outras opções que podem ser apoiadas pelo PT. Uma delas é o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

“Seria uma opção, fora do PT, mas tem experiência”, analisou o deputado. “No Rio, o PT já está apoiando Eduardo Paes (PSD). SP e Rio as coisas estão encaminhadas nessa direção. A decisão só sai em abril”, complementou.

Cenário em SP

De acordo com números divulgados pelo Instituto Paraná Pesquisas em 10 de dezembro, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) registrou 48,4% das intenções de voto, contra 25,5% do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT).

Depois apareceram a deputada federal Erika Hilton (Psol), com 9,7%, o ex-prefeito de Santo André (SP) Paulo Serra (PSDB), com 4,8%, e o ex-presidenciável Felipe d'Avila (Novo), 1,3%. Votos em branco, nulo e nenhum são 6,5%. Outros 3,7% não souberam ou não opinaram.

Em outro cenário, Tarcísio conseguiu 46,6%, seguido por Alckmin (26,1%), e por Erika Hilton (11,7%). Serra teve 3,8% e Felipe d'Avila, 1,6%. Brancos, nulos e nenhum somaram 6,3% e os que não souberam ou não responderam, 3,8%.

Situação no Rio

Pesquisa divulgada pelo Real Time Big Data em 3 de dezembro mostrou o prefeito Eduardo Paes com 55%. O presidente da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro), Rodrigo Bacellar (União Brasil), que atingiu 14%.

O ex-policial militar e bombeiro Rafa Luz (Missão) e o médico Ítalo Marsili (Novo) empataram em 4% do eleitorado. O vereador William Siri (Psol) tem 2%. Nulos e brancos somaram 10%, e não souberam ou não responderam, 11%.

No outro cenário, Paes teve 53%, seguido por Bacellar (13%), Reis (12%), Marsili e Rafa Luz (3% cada), e Siri (2%). Brancos e nulos representaram 8%, e não souberam ou não opinaram, 6%.