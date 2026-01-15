Tarcísio descarta disputar o Planalto e manifesta apoio a Flávio Bolsonaro: "é o meu candidato"

247 - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta quinta-feira (15) que não será candidato à Presidência da República nas eleições de 2026 e declarou apoio ao senador Flávio Bolsonaro (PL). A declaração, segundo o G1, foi feita durante visita ao município de Suzano, no Alto Tietê, onde participou do lançamento oficial das obras das alças de acesso ao Trecho Leste do Rodoanel Mario Covas.

Declaração durante agenda em Suzano

Questionado sobre especulações em torno de uma eventual candidatura ao Palácio do Planalto, Tarcísio foi direto ao negar qualquer intenção nesse sentido. “Brasília não, com certeza! Eu nunca desisti porque nunca teve essa candidatura. Não, nunca teve esse projeto. É engraçado, porque vocês não acreditam, mas sempre estou falando que o meu projeto é reeleição”, afirmou.

O governador ressaltou que sua atuação política está concentrada na administração paulista e na continuidade do trabalho iniciado no estado, afastando de forma categórica qualquer plano nacional.

União da direita

Durante a coletiva, Tarcísio reforçou que jamais cogitou disputar a Presidência da República, mesmo diante das movimentações políticas e das discussões dentro do campo conservador. Segundo ele, a possibilidade de uma candidatura presidencial nunca esteve em pauta.“A direita vai estar unida em torno de um nome. E o meu nome é o Flávio”, declarou o governador, ao tratar do cenário eleitoral de 2026.

Apoio explícito a Flávio Bolsonaro

Ao comentar sobre a sucessão presidencial, Tarcísio reiterou publicamente seu apoio ao senador do PL. “Pra mim o Flávio é um grande nome. Já falei que ele é o meu candidato e tem o nosso apoio”, disse.