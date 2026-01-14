Alvo da PF, cunhado de Vorcaro foi o maior doador das campanhas de Tarcísio e Bolsonaro

247 - Um dos principais financiadores privados das eleições de 2022 passou a ser alvo direto de uma nova ofensiva da Polícia Federal, informa o Metrópoles. Fabiano Zettel, empresário ligado ao setor financeiro, foi incluído na segunda fase da Operação Compliance Zero, deflagrada nesta quarta-feira (14), que apura suspeitas de irregularidades envolvendo um grupo de investidores e executivos.

Zettel foi abordado por agentes da Polícia Federal no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, quando se preparava para embarcar em um voo com destino a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A ação teve como finalidade o cumprimento de mandado de busca e apreensão. Após os procedimentos, ele foi liberado.

Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Fabiano Zettel foi o maior doador entre pessoas físicas das campanhas do então candidato ao governo paulista, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e de Jair Bolsonaro (PL). Para Bolsonaro, Zettel destinou R$ 3 milhões. Já a campanha de Tarcísio recebeu R$ 2 milhões. Em ambos os casos, o empresário só ficou atrás das contribuições realizadas por diretórios partidários das coligações.

Além dessas doações de maior vulto, Zettel também repassou R$ 10 mil à campanha de Lucas de Vasconcelos Gonzales, candidato a deputado federal por Minas Gerais pelo partido Novo, que não se elegeu.

Em nota oficial, a assessoria do Governo de São Paulo reforçou que não há qualquer relação entre o governador e o empresário investigado. “A campanha de Tarcísio de Freitas contou com mais de 600 doadores e foi conduzida com total respeito às leis eleitorais. O governador não possui qualquer vínculo ou relação com o doador citado, bem como conhecimento prévio sobre possíveis condutas que não dizem respeito à campanha. Vale destacar que a prestação de contas de Tarcísio foi devidamente aprovada pela justiça eleitoral”, afirmou o governo paulista.

Fabiano Zettel é cunhado de Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, outro nome atingido pelas medidas judiciais da operação. A defesa de Vorcaro informou que tomou conhecimento da ação e ressaltou que ele tem colaborado com as autoridades. “O Sr. Vorcaro tem colaborado integral e continuamente com as autoridades competentes. Todas as medidas judiciais determinadas no âmbito da investigação serão atendidas com total transparência. A defesa não teve ainda acesso aos autos”, diz a nota.

O comunicado acrescenta: “O Sr. Vorcaro permanece à disposição para prestar esclarecimentos sempre que solicitado, reforçando seu interesse no esclarecimento completo dos fatos e no encerramento célere do inquérito. A defesa reitera confiança no devido processo legal e seguirá atuando nos autos para que as informações sejam tratadas de forma objetiva e dentro dos limites constitucionais”.

A nova fase da Operação Compliance Zero foi desencadeada após a análise de provas reunidas na etapa inicial da investigação, que apontaram indícios adicionais de irregularidades e levaram a Polícia Federal a aprofundar as apurações.