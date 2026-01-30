Incêndio atinge prédios do Incor e do Icesp em SP

247 - Um incêndio atingiu na tarde desta sexta-feira (30) o terceiro subsolo compartilhado dos prédios do Instituto do Coração (Incor), do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp) e da Secretaria Estadual da Saúde, no complexo do Hospital das Clínicas, no Jardim Paulista, Zona Oeste da capital paulista. A ocorrência mobilizou equipes de resgate e levou à retirada preventiva de pacientes e funcionários. Os relatos foram publicados no Portal G1.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo teve início após uma falha em um gerador que abastece o Icesp, que acabou entrando em combustão. A corporação informou que pelo menos 18 viaturas foram deslocadas para o local a partir das 14h09 para conter as chamas e controlar a situação.

De acordo com os bombeiros, o incêndio ocorreu no terceiro subsolo do complexo hospitalar, em uma área técnica compartilhada pelas três instituições. A fumaça se espalhou rapidamente, o que levou à adoção de protocolos de segurança, incluindo a retirada de pacientes dos quartos e a orientação para que funcionários deixassem o local.

Em razão da fumaça, pacientes foram levados para áreas externas com melhor circulação de ar. Segundo a assessoria de imprensa do Incor, seis pacientes do Icesp com câncer, que não estavam entubados, foram transferidos para o Incor como parte do protocolo regular de segurança. Outros três pacientes foram encaminhados ao Hospital das Clínicas.

Secretarias e a Enel se pronunciam

A Secretaria Estadual da Saúde afirmou que o incêndio ocorreu na área técnica da caldeira e do gerador de energia do Icesp, instalada na área externa do prédio do Incor. “A ocorrência gerou fumaça, que se estendeu pela área e atingiu também a SES (Secretaria Estadual da Saúde)”, informou a pasta em nota.

A Secretaria de Segurança Pública também comentou sobre o assunto. "Equipes permanecem no local para etapa de rescaldo. Os trabalhos estão sendo realizados em conjunto com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, visando manter os pacientes do local em segurança".

A concessionária Enel informou que o incêndio ocorreu em um gerador pertencente ao hospital, enquanto a rede elétrica da distribuidora estava desligada para a realização de um serviço de emergência na região. “A companhia já restabeleceu o fornecimento de energia para o Incor e está atuando para dar todo apoio necessário à instituição”, afirmou a empresa em nota.

A Enel acrescentou que disponibilizou dois geradores adicionais e uma equipe técnica que permanecerá à disposição da unidade de saúde para garantir a continuidade do fornecimento de energia.

Polícia

O 14º Distrito Policial de Pinheiros instaurou um inquérito para investigar as causas do incêndio. Peritos do Instituto de Criminalística foram acionados e irão analisar o local para identificar como o fogo começou e apurar eventuais responsabilidades.

Até o momento, não há registro de mortes relacionadas à ocorrência, e as autoridades seguem acompanhando a situação no complexo hospitalar.

