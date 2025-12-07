INCT-DSI realiza 3º encontro de pesquisadores na UFF, em Niterói

247 - A terceira edição do Seminário do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Disputas e Soberanias Informacionais (INCT-DSI) será realizada entre os dias 9 e 12 de dezembro, no auditório do PPGCOM da Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói.

Neste ano, o encontro da rede de pesquisadores terá como tema “Soberanias Informacionais para um Mundo Multipolar”, destacando debates sobre os desafios contemporâneos da produção e circulação de informação.

Segundo o coordenador do INCT-DSI, Afonso de Albuquerque, o evento representa mais um marco no fortalecimento do trabalho colaborativo desenvolvido pelo Instituto. “Trata-se de reunir um conjunto de destacados profissionais brasileiros que, cada um ao seu modo, se debruçam sobre questões estratégicas do ponto de vista da soberania do conhecimento, das mídias e das plataformas”, afirma.

Ao longo da programação, serão apresentadas 25 pesquisas que investigam temas como populismo, políticas das plataformas, desinformação e esferas públicas alternativas. O encontro também promove intercâmbio entre grupos de diferentes regiões do país e consolida a rede de estudos vinculados ao INCT-DSI.

Confira a programação completa do evento.