Em 'portunhol', Maduro convoca brasileiros a defenderem soberania da Venezuela (vídeo)

247 - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, fez um apelo direto ao público brasileiro durante sua participação em um programa de televisão, utilizando um “portunhol” para pedir apoio à defesa da paz e da soberania de seu país. As declarações ocorrem em um momento de crescente tensão diplomática.

Maduro agradeceu de maneira efusiva ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) após receber um presente durante a gravação do programa. O gesto, segundo ele, refletiria a proximidade histórica entre movimentos sociais brasileiros e setores populares venezuelanos.

As falas do presidente ocorreram em meio ao agravamento das relações com os Estados Unidos, enquanto o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, intensifica o que chama de “guerra às drogas”. Esse contexto internacional adiciona peso ao apelo de Maduro por solidariedade regional, sobretudo em um momento em que Caracas denuncia pressões externas sobre sua política interna.

O líder venezuelano insistiu que o apoio do povo brasileiro é fundamental para garantir a estabilidade e a autodeterminação da Venezuela, reforçando o discurso de unidade latino-americana diante de ameaças externas.