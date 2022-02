Kataguiri anuncia processo contra lideranças e veículos de imprensa por imputação de apologia ao nazismo após o caso Flow

Apoie o 247

247 - O deputado federal Kim Kataguiri (DEM-SP) anunciou processará 17 responsáveis por perfis em redes sociais e quatro veículos de imprensa que, de acordo com o parlamentar, lhe imputaram falsamente o crime de apologia ao nazismo, após a entrevista dele concedida ao Flow Podcast no último dia 7. De acordo com a coluna Painel, publicada nesta segunda-feira (14), entre os alvos estão o deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP), o ex-deputado Jean Wyllys,a filósofa Márcia Tiburi, o historiador Jones Manoel, o jornalista Palmério Dória, o youtuber Henry Bugalho, além dos responsáveis por perfis como @bolsoregrets e @jornalismowando.

Kataguiri quer o direito de resposta a quatro veículos de imprensa, além de indenização: Band News, Nexo Jornal, The Intercept Brasil e Blog da Cidadania. Ele os acusa de distorcer o que ele disse no Flow Podcast. ​

O deputado também pretende processar os donos dos perfis @thiagoresiste (Thiago Brasil), @samadeu (Sergio Amadeu), @conservadora191 (Rosa Conservadora), @marcelloneves72 (Marcello Neves), @vedaytos (Veronica), @flaviamaynarte, @dilmaetaon, @srivotril (Senhora Rivotril) e @brazilfight (FamíliaDireitaBrasil).

"É justo e necessário que a tentativa organizada de assassinar a reputação do deputado por parte dos agentes citados abaixo leve à condenação e, por consequência, indenização como resultado de seus atos", diz nota de Kataguiri.

"Cabe ressaltar que o nazismo jamais deve ser relativizado. Trata-se de um dos mais horrendos crimes cometidos na história da humanidade. Utilizá-lo como arma política para destruição de reputação de adversários políticos é um tremendo desrespeito não apenas com os sobreviventes do Holocausto, mas também com a comunidade judaica como um todo", complementou.

Entenda o caso

Na entrevista ao Flow Podcast, o deputado Kim Kataguiri afirmou que acha errado a Alemanha criminalizar o nazismo. O parlamentar fez o comentário após o então apresentador Monar defender o reconhecimento legal de um partido nazista.

Outra entrevistada, a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) rebateu e questionou se Kim achava errado a Alemanha ter criminalizado o nazismo.

"Kim, você acha que é errado a Alemanha ter criminalizado o nazismo?", questionou Tabata, ao que o parlamentar respondeu: "acho".

A PGR abriu apuração contra Monark e Kataguiri por apologia ao nazismo.

Monark foi demitido do Flow Podcast.

