Lindbergh faz críticas a Cláudio Castro e cita acusações contra o governador, condenado pelo TSE

247 - O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) foi à ofensiva nesta terça-feira (24) contra o ex-governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro (PL), horas após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) declarar o ex-chefe do Executivo fluminense inelegível. A corte eleitoral acolheu acusações de abuso de poder político e econômico praticados durante as eleições de 2022, em decisão que repercutiu imediatamente no cenário político fluminense e nacional.

Nas declarações reproduzidas pela assessoria do parlamentar, Lindbergh não poupou críticas ao governador e ampliou o ataque para além do caso específico, conectando a situação de Cláudio Castro a um padrão que, segundo ele, marca a atuação de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. O deputado petista afirmou que a renúncia do governador era um sinal de que ele próprio antecipava o desfecho desfavorável.

Lindbergh dispara contra Castro e cita Flávio Bolsonaro

Em publicação nas redes sociais, o deputado foi direto ao ponto: "Cláudio Castro renunciou porque sabia que a casa ia cair." Na sequência, aprofundou as críticas e enquadrou o caso dentro de um contexto mais amplo de denúncias contra políticos ligados ao bolsonarismo: "Inelegível, acusado de fraude eleitoral e compra de votos, mais um bolsonarista desmascarado. É sempre o mesmo roteiro: dinheiro público desviado, corrupção e ligação com o que há de pior no Rio."

O parlamentar foi além e trouxe à tona o nome do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), apontando-o como o próximo a enfrentar escrutínio público e judicial. "E olha o próximo da fila: Flávio Bolsonaro. Não é só sobre política. É sobre crime organizado, milícia e um esquema que precisa ser enfrentado até o fim. O Brasil não pode mais aceitar isso", escreveu Lindbergh.

TSE torna Castro inelegível

A decisão do Tribunal Superior Eleitoral que embasou as críticas de Lindbergh Farias representa um golpe político significativo para Cláudio Castro. A corte concluiu pela existência de abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022, quando Castro foi reeleito ao governo do Rio de Janeiro. A inelegibilidade impede o político de concorrer a cargos eletivos por um período determinado, afastando-o das disputas eleitorais futuras.

A conjunção entre a decisão do TSE e a renúncia de Cláudio Castro — mencionada por Lindbergh em seu texto — marca um momento de forte turbulência política no estado do Rio de Janeiro, historicamente marcado por disputas acirradas entre grupos políticos com diferentes vínculos de poder.