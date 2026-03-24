TSE forma maioria para tornar Cláudio Castro inelegível

247 - O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) formou maioria para declarar a inelegibilidade do ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, em um processo que apura irregularidades nas eleições de 2022, quando ele foi reeleito ao cargo. Até o momento, dois ministros já votaram pela cassação do mandato e aplicação de sanções. As informações são do G1.

A ação teve início ainda em 2022, após o Ministério Público Eleitoral e a coligação do então candidato Marcelo Freixo apresentarem denúncias contra Castro e aliados. As acusações envolvem abuso de poder político e econômico, além de suposto uso indevido da estrutura pública durante o período eleitoral.

Acusações envolvem Ceperj e Uerj

O processo aponta irregularidades na Fundação Ceperj e na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). Entre os principais pontos estão o suposto desvio da finalidade da Ceperj para fins eleitorais e o aumento expressivo do orçamento da fundação sem previsão legal.

Também são mencionadas a criação de programas sociais fora do planejamento orçamentário e a existência de uma “folha de pagamento secreta”, que teria incluído cerca de 18 mil pessoas contratadas sem concurso público. As investigações atingem ainda o deputado estadual Rodrigo Bacellar e o ex-presidente da Ceperj, Gabriel Rodrigues Lopes.

Julgamento no TSE avança

O caso chegou ao TSE após recurso contra decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ). A relatora do processo, ministra Isabel Gallotti, votou pela cassação do mandato de Cláudio Castro, pela inelegibilidade por oito anos e pela realização de novas eleições no estado.

A magistrada também defendeu a perda de mandato e inelegibilidade de Rodrigo Bacellar e Gabriel Lopes, além da aplicação de multas aos envolvidos, incluindo o vice-governador Thiago Pampolha.

O ministro Antônio Carlos Ferreira acompanhou integralmente o voto da relatora, consolidando maioria inicial favorável à condenação. No entanto, o julgamento foi interrompido após pedido de vista do ministro Nunes Marques. Nesta terça-feira, porém, o ministro votou contra a inelegibilidade do ex-governador.

Defesas contestam acusações

A defesa de Cláudio Castro sustenta que os fatos apresentados são de natureza administrativa e não tiveram impacto no resultado das eleições. Os advogados negam o uso eleitoreiro da Ceperj e da Uerj.

Já a defesa de Thiago Pampolha afirma que as provas são frágeis e que a decisão do TRE-RJ foi devidamente fundamentada. Os representantes de Rodrigo Bacellar e Gabriel Lopes também pedem a rejeição das acusações.