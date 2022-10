Lula cobra direitos de resposta em programas de Bolsonaro: "eu falei que não tem acordo"

"A campanha do PT "não pode entrar no jogo rasteiro de Bolsonaro", afirmou o ex-presidente edit

Apoie o 247

ICL

247 - O candidato a presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira (21) em Juiz de Fora (MG) que não faz sentido a campanha dele não ter direito de resposta contra Jair Bolsonaro (PL). "Eu falei que não tem acordo", disse. "Se tivermos direito de resposta vamos falar sobre coisas mais sérias com o povo, o que vamos fazer com o salário mínimo, imposto de renda, pessoas endividadas, como colocar alimento na mesa do povo", complementou o ex-presidente. A campanha do PT "não pode entrar no jogo rasteiro de Bolsonaro", disse.

Na última quarta-feira (19), a ministra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Maria Claudia Bucchianeri determinou a perda de 184 inserções pela campanha de Bolsonaro. Depois a juíza decidiu que o plenário (os ministros do tribunal) farão um julgamento neste sábado (22) sobre o direito de resposta de Lula em 164 inserções no programa eleitoral do atual ocupante do Planalto.

O petista afirmou que o chefe do Executivo federal tem um "comportamento de pedófilo". "Um cidadão que tem o cargo de presidente deveria ter um comportamento mais respeitoso".

Na última sexta-feira (14), Bolsonaro disse que "pintou um clima" com adolescentes que ele conheceu em um passeio de moto na comunidade de São Sebastião, nos arredores de Brasília (DF).

Investigações

O TSE confirmou nessa quinta-feira (20) a investigação sobre uma rede de fake news e que tem como alvos Jair Bolsonaro (PL) e o filho dele, o vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (Republicanos). O tribunal decidiu também que os conteúdos falsos de plataformas terão de ser removidos em até duas horas após a notificação judicial.

A Justiça Eleitoral mandou o Youtube desmonetizar quatro canais de apoiadores de Bolsonaro e suspendeu um trecho da propaganda dele exibida na quarta-feira (19) na televisão por não cumprir regras eleitorais.

Eleições 2022

A pesquisa Datafolha, divulgada na quarta-feira (19), mostrou Lula na primeira posição contra Bolsonaro na disputa pelo segundo turno da eleição, marcado para o dia 30 de outubro.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.