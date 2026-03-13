Lula inaugura setor de trauma no Hospital do Andaraí, no Rio

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva inaugurou nesta sexta-feira (13) o novo Setor de Trauma e a clínica médica do Hospital Federal do Andaraí (HFA), localizado na região da Grande Tijuca, no Rio de Janeiro. As novas instalações fazem parte de um amplo processo de modernização da rede hospitalar federal e ampliam a capacidade de atendimento da unidade para até 650 pacientes por dia.

De acordo com informações divulgadas pelo Palácio do Planalto, as entregas integram o Plano de Reestruturação dos Hospitais Federais, vinculado ao programa Agora Tem Especialistas. A iniciativa prevê investimentos de R$ 607 milhões do Governo do Brasil para recuperar serviços, qualificar o atendimento e reduzir filas em unidades hospitalares federais.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, também participou da agenda de inauguração. Segundo o governo, os recursos aplicados incluem o aumento do Teto de Média e Alta Complexidade (Teto MAC), mecanismo que permite ampliar o acesso da população a procedimentos como transplantes, tratamentos oncológicos e cirurgias especializadas. A medida também viabilizou a reabertura de leitos e a retomada de atendimentos de emergência na rede federal.

No novo Setor de Trauma do Hospital Federal do Andaraí foram investidos R$ 8 milhões. A estrutura permite elevar em 44% a capacidade de atendimento diário da unidade. Já a clínica médica passou por reforma completa, com melhorias estruturais e reorganização dos ambientes internos. O espaço conta atualmente com 36 leitos, incluindo enfermaria e Unidade de Cuidados Intermediários (UCI).

A modernização busca tornar o atendimento mais ágil e eficiente para pacientes da região, além de aprimorar o fluxo assistencial dentro do hospital. A reestruturação permite que procedimentos complexos sejam realizados ainda na área de pronto atendimento e facilita a transferência de pacientes entre emergência e internação.

Desde o início do processo de reestruturação da rede federal no Rio de Janeiro, o Governo do Brasil já destinou mais de R$ 1,4 bilhão para a modernização de hospitais e institutos federais no estado. No Hospital Federal do Andaraí, as intervenções recentes resultaram na abertura de mais de 140 novos leitos nos últimos dois anos.

Com a ampliação da estrutura, o número anual de atendimentos praticamente dobrou, passando de 84 mil para 167 mil. O quadro de profissionais também cresceu significativamente, saltando de cerca de 2,5 mil colaboradores para aproximadamente 4,6 mil.

Entre as melhorias recentes está a reabertura do setor de emergência do hospital, em fevereiro de 2025. A ala permaneceu fechada por uma década devido ao deterioramento da rede federal de saúde. Antes da retomada do serviço, pacientes em estado grave — como vítimas de acidentes de trânsito, quedas ou ferimentos por arma de fogo — precisavam ser levados a um hospital localizado no centro da cidade, a quase nove quilômetros de distância.

Outros avanços incluem a instalação de um acelerador linear para tratamento oncológico, adquiridos com investimento de R$ 13,4 milhões do Plano de Expansão da Radioterapia no Sistema Único de Saúde (SUS). Com o novo equipamento, o hospital passou a ter capacidade para atender até 600 novos casos de câncer por ano.

Também foram entregues as novas instalações do restaurante da unidade, que permaneceu fechado por 12 anos e agora tem capacidade para produzir até 2,4 mil refeições diariamente. O hospital ainda recebeu melhorias em setores como Centro de Terapia Intensiva (CTI), ambulatório e centro cirúrgico, enquanto o centro de imagem permanece em fase final de obras.

A expectativa do governo federal é concluir todo o processo de reestruturação do Hospital Federal do Andaraí até o primeiro semestre de 2026.

O plano de modernização da rede hospitalar federal no Rio de Janeiro inclui ainda outras unidades administradas pela prefeitura da capital. Em fevereiro de 2026, Lula e o ministro Alexandre Padilha inauguraram o Centro de Emergência 24 horas do Hospital Federal Cardoso Fontes, com investimento de R$ 100 milhões do governo federal.

Após o primeiro ano de funcionamento, a unidade registrou mais de 17 mil atendimentos, retomou o atendimento integral 24 horas e ampliou a enfermaria clínica de 27 para 60 leitos. O hospital também recebeu dois tomógrafos — um deles adaptado para pacientes obesos — e reforçou sua equipe, que atualmente soma 2.241 profissionais.