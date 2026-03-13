TV 247 logo
      Segunda Turma do STF julga prisão preventiva de Vorcaro nesta sexta

      Daniel Vorcaro (Foto: Reprodução)

      247 - A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) inicia nesta sexta-feira (13) a análise sobre a legalidade da prisão preventiva do empresário Daniel Vorcaro, proprietário do banco Master. O colegiado vai decidir se mantém ou revoga a medida determinada pelo ministro André Mendonça, relator da investigação.

      O julgamento ocorre no plenário virtual da Corte, sistema em que os ministros registram seus votos em uma plataforma eletrônica. A deliberação começou nesta semana e está prevista para terminar em 20 de março, caso não haja pedido de vista — que concede mais tempo para análise — ou destaque, que transferiria o julgamento para sessão presencial.

      O que está em análise no STF

      A análise da Segunda Turma se concentra na decisão individual de André Mendonça que decretou a prisão preventiva de Vorcaro. Como relator do caso, o ministro submeteu sua decisão ao colegiado, conforme prevê o regimento interno do Supremo em investigações de natureza criminal.

      Segundo Mendonça, as apurações apontam “indícios consistentes da prática de diversos crimes” envolvendo o empresário. Entre as suspeitas mencionadas estão delitos contra o sistema financeiro nacional, crimes contra a administração pública e contra a administração da Justiça, além de organização criminosa e lavagem de dinheiro.

      O ministro também destacou elementos reunidos pela investigação, incluindo documentos, mensagens e movimentações financeiras analisadas até o momento. De acordo com ele, essas evidências “indicam que os investigados atuavam de forma estruturada e com divisão de tarefas, característica típica de organizações criminosas”.

      Outro ponto citado na decisão foi o suposto acesso antecipado de Vorcaro a informações relacionadas à investigação. Mendonça afirmou que o empresário “teve acesso prévio a informações relacionadas às investigações, tendo realizado anotações e comunicações relativas a autoridades e procedimentos associados às investigações em andamento”.

      Possíveis desfechos do julgamento

      Os ministros da Segunda Turma poderão confirmar a prisão preventiva ou revogá-la. Caso a decisão seja pela manutenção da medida, Vorcaro permanecerá preso enquanto a Justiça entender que a liberdade do investigado pode representar risco ao andamento das investigações.

      Se a maioria optar pela revogação da prisão, o empresário poderá ser colocado em liberdade ou submetido a outras medidas cautelares, como restrições de contato ou de deslocamento.

      A decisão será tomada por maioria simples entre os integrantes do colegiado. A Segunda Turma do STF é composta pelos ministros Gilmar Mendes (presidente), André Mendonça (relator), Nunes Marques, Luiz Fux e Dias Toffoli.

      Como Mendonça já apresentou sua posição ao decretar a prisão, o julgamento passa a contar com os votos dos outros quatro ministros. Em processos de natureza criminal no Supremo, eventual empate beneficia o réu.

      Por que o caso é analisado pela Segunda Turma

      O regimento interno do STF determina que decisões individuais de ministros em investigações criminais sejam posteriormente submetidas ao colegiado ao qual o relator pertence.

      Nesse caso, como André Mendonça integra a Segunda Turma, cabe ao grupo avaliar a validade da prisão preventiva decretada no âmbito das investigações que envolvem Daniel Vorcaro e o chamado caso Master.

