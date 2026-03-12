Randolfe se posiciona contra prisão domiciliar de Vorcaro: "ninguém está acima da lei, nem mesmo os banqueiros"

247 - O senador Randolfe Rodrigues se manifestou contra a possibilidade de concessão de prisão domiciliar ao banqueiro Daniel Vorcaro, investigado no escândalo envolvendo o Banco Master. A declaração foi publicada pelo parlamentar na rede X.

Na postagem, Randolfe pediu que os ministros da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) confirmem a decisão do relator do caso, ministro André Mendonça, que determinou a prisão preventiva do banqueiro. “Não é razoável que Daniel Vorcaro, acusado de liderar a maior fraude da história do sistema financeiro nacional retorne à prisão domiciliar”, afirmou.

Não é razoável que Daniel Vorcaro, acusado de liderar a maior fraude da história do sistema financeiro nacional retorne à prisão domiciliar. Rogo aos ministros da 2a turma do STF com a consciência de suas responsabilidades confirmem a decisão do ministro André Mendonça pela… — Randolfe Rodrigues (@randolfeap) March 12, 2026

Nesta sexta-feira (13), a Segunda Turma do STF começa a julgar se Vorcaro deve ou não permanecer preso. Os ministros irão analisar a decisão de Mendonça, que decretou a prisão preventiva ao apontar risco para a ordem pública e para o andamento das investigações.

O posicionamento de Randolfe ocorre em meio à movimentação da defesa do banqueiro na Corte. Advogados de Vorcaro buscam uma decisão que permita sua transferência para prisão domiciliar.

A estratégia jurídica considera a possibilidade de apoio dos ministros Gilmar Mendes e Kassio Nunes Marques. Como o ministro Dias Toffoli se declarou suspeito para analisar o caso, a avaliação da defesa é de que dois votos favoráveis seriam suficientes para uma decisão que beneficie Vorcaro e outros investigados.

Por outro lado, avaliam que o ministro Luiz Fux tende a acompanhar o relator André Mendonça, como revelou o jornalista Matheus Teixeira em seu blog na CNN.

Randolfe também fez um apelo direto aos ministros da Corte. “Rogo aos ministros da 2ª turma do STF com a consciência de suas responsabilidades confirmem a decisão do ministro André Mendonça pela manutenção da prisão na Papuda desse sujeito”, escreveu.