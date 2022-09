Lula: nosso logo, logo ex-presidente sabe que vai perder. Está como Trump nos EUA

De acordo com o ex-presidente as urnas brasileiras deveriam "ser modelo para o mundo". "O nosso logo, logo ex-presidente (Jair Bolsonaro) sabe que vai perder" edit

247 - O candidato a presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou nesta sexta-feira (23), no município de Ipatinga (MG), as tentativas de Jair Bolsonaro (PL) em passar para a sociedade a mensagem de que as urnas eletrônicas brasileiras não têm segurança contra fraudes.

"Respeito a urna eletrônica. Deveria ser modelo para o mundo. O nosso logo, logo ex-presidente (Jair Bolsonaro) sabe que vai perder. Está como (Donald) Trump nos Estados Unidos arrumando desculpa. Ele (Bolsonaro) ganhou a eleição (2018) e continua dizendo que deveria ganhar no primeiro turno. Partindo desse cidadão qualquer acusação a gente não pode levar muito a sério. A Justiça (Eleitoral) tem muita expertise para cuidar das urnas", disse.

O ex-presidente afirmou ser contra as Forças Armadas apurarem a votação, proposta defendida por Jair Bolsonaro (PL). Partidos de oposição ao governo denunciaram na imprensa e nas redes sociais a possibilidade de o atual ocupante do Planalto tentar um golpe se for derrotado em outubro. "Não são as Forças Armadas que têm que cuidar de urnas, elas têm que cuidar da soberania nacional. Da nossa riqueza terrestre, marítima, nosso espaço aéreo, nossas fronteiras", acrescentou Lula.

O ex-presidente fez críticas sobre a falta de transparência do atual governo. "Quero saber por que alguém decreta sigilo de 100 anos por qualquer coisa. Em nosso governo tínhamos o Portal da Transparência", disse.

O candidato defendeu também a reindustrialização no País. "O Brasil precisa voltar a ser industrializado. A indústria representa menos que 11% do PIB. Indústria forte é emprego de maior qualidade, melhores produtos de valor agregado. A sociedade está com vontade para que esse País distribua livros e não armas, está ansiosa para comer bem, para ter emprego de qualidade. Ela quer que esse País seja reconstruído.

O petista reforçou apoio ao candidato ao governo de Minas Alexandre Kalil (PSD).

"Kalil tem condições de fazer mais do que está sendo feito em Minas Gerais. Conheço a administração de Kalil em Belo Horizonte. A transferência de voto não é automática, é processo de maturação".

Intenções de voto

A pesquisa telefônica Ipespe, divulgada nesta sexta-feira (23), mostrou Lula perto de vencer no primeiro turno.

A pesquisa Datafolha, divulgada nessa quinta-feira (23), mostrou que Lula aumentou as chances de ganhar a eleição no primeiro turno e continuou com mais de 15 pontos percentuais à frente de Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno.

Em outra pesquisa Datafolha, divulgada nessa quinta-feira (22), Kalil diminuiu a diferença para o governador Romeu Zema (Novo), que está em primeiro lugar.

