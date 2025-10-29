Ministério dos Direitos Humanos envia equipes ao Rio após megaoperação

247 - O Ministério dos Direitos Humanos enviou, nesta quarta-feira (29/10), equipes ao Rio de Janeiro para prestar assistência humanitária nas áreas atingidas pela megaoperação policial que resultou em 64 mortes. A pasta, chefiada por Macaé Evaristo, estruturou frentes de acolhimento emergencial e apoio psicossocial para familiares e moradores impactados, diante da gravidade dos fatos e da repercussão do caso na capital fluminense.

As informações foram publicadas pela coluna de Igor Gadelha, do Metrópoles, que detalhou o deslocamento das equipes e os serviços previstos para a população afetada pela operação realizada nesta semana no Rio de Janeiro.

De acordo com a apuração, o ministério pretende iniciar uma escuta organizada das famílias das vítimas, com atendimento humanitário imediato e acompanhamento especializado. Além do suporte psicológico, a estrutura anunciada inclui oferta de transporte para deslocamentos necessários e encaminhamento a serviços de Justiça — medidas voltadas a garantir orientação jurídica básica e o acesso a órgãos competentes em situações de violação de direitos .

A operação que motivou a ida das equipes federais foi conduzida pelas polícias Civil e Militar nos complexos da Maré e do Alemão. Segundo o que foi divulgado até agora, a ação também deixou policiais mortos e é considerada a mais letal já registrada no estado, o que elevou a pressão por respostas e acompanhamento institucional às consequências do confronto.

A titular da pasta, Macaé Evaristo, avalia viajar pessoalmente ao Rio de Janeiro para acompanhar os atendimentos. A decisão, no entanto, depende de aval do Palácio do Planalto. Enquanto isso, o ministério coordena o fluxo de atendimento e articula, com autoridades locais, protocolos para reduzir danos e garantir que famílias e moradores recebam acolhimento e orientação nos próximos dias.