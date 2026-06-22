Moro faz parceria com Tarcísio e quer copiar programa do governador de SP para saúde

247 - O senador Sergio Moro (PL), pré-candidato ao governo do Paraná, pretende incorporar à sua plataforma eleitoral medidas adotadas pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), especialmente na área da saúde pública. A ideia central é defender uma versão paranaense da Tabela SUS Paulista.

Segundo a coluna Painel da Folha de S.Paulo, Moro também deve explorar na campanha o discurso de integração política e administrativa entre Paraná e São Paulo. O senador avalia reforçar a parceria com Tarcísio e cogita até propor agendas conjuntas durante o período eleitoral, como forma de associar sua candidatura a iniciativas implantadas pelo governo paulista.

A principal proposta em estudo por Moro é adaptar ao Paraná o modelo da Tabela SUS Paulista. Em São Paulo, a política elevou os repasses para procedimentos realizados pelo sistema público, com o objetivo de ampliar a oferta de cirurgias, exames e consultas.

De acordo com o governo paulista, a medida contribuiu para aumentar o volume de atendimentos no estado. Um dos exemplos citados é o crescimento de 30% no número de cirurgias de mama em 2025, na comparação com 2022.

Ao defender uma proposta semelhante para o Paraná, Moro busca inserir a saúde entre os eixos centrais de sua pré-campanha. O movimento também aproxima sua candidatura da gestão de Tarcísio, nome influente no campo político da direita e aliado estratégico em disputas regionais e nacionais.

Moro disputará o governo paranaense com apoio do senador Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato à Presidência da República. Recentemente, o ex-juiz também colaborou na formulação do plano de Flávio para a área da segurança pública, tema historicamente associado à sua trajetória política.

A aproximação com Tarcísio deve ser usada por Moro para apresentar ao eleitorado paranaense propostas inspiradas em experiências administrativas de São Paulo. A estratégia busca consolidar uma agenda de campanha voltada a segurança, saúde e gestão pública, sem se distanciar do campo político que sustenta sua pré-candidatura.