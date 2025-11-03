'Não tem nada a ver com dignidade humana', diz Henrique Vieira sobre chacina policial no Rio

247 - O deputado federal Pastor Henrique Vieira (Psol-RJ) fez duras críticas ao governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), após a megaoperação policial que resultou em mais de uma centena de mortes no estado. Segundo o parlamentar, o governador estaria se aproveitando da chacina para fortalecer sua imagem política por meio de um “cálculo eleitoral oportunista”.

“O governador do Rio de Janeiro quer ser senador porque ele quer impor uma derrota nacional ao governo Lula”, afirmou Vieira, de acordo com a coluna do jornalista Ricardo Noblat, no Metrópoles. Ainda conforme o parlamentar, a postura de Castro “não tem nada a ver com segurança pública [ou] dignidade humana”.

Interesse político e não social

Para Henrique Vieira, o discurso de Cláudio Castro tenta transformar dor e violência em instrumento eleitoral. O deputado acusou o governador de inverter a narrativa ao culpar o governo federal por omissão, quando, na verdade, estaria atuando para barrar avanços na política de segurança proposta pela gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Vieira afirmou que Castro faz lobby contra a aprovação da PEC da Segurança Pública, apresentada pelo governo federal, sob o argumento de que o texto concentraria poderes em Brasília e reduziria a autonomia dos estados. “A última coisa que importa é a segurança”, criticou o parlamentar, apontando que o interesse principal seria político e não social.