Operação da PF mira lavagem de dinheiro no Rio

247 - A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira (2) uma operação contra uma organização criminosa investigada por lavagem de dinheiro no Rio de Janeiro, após uma apuração iniciada em março com a apreensão de cerca de R$ 800 mil em espécie e armas de fogo em Niterói. Segundo a corporação, os agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste da capital fluminense, e também executaram, na noite anterior, um mandado de prisão preventiva no Aeroporto Internacional do Galeão.

A investigação mira a estrutura financeira e operacional de um grupo que movimentaria valores ligados à lavagem de capitais. A corporação informou que a 2ª Vara Federal de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, expediu as medidas judiciais cumpridas pelos policiais federais.

A ação desta terça-feira ficou sob responsabilidade de agentes da Unidade de Investigações Sensíveis da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários (UIS/DELEFAZ). A equipe cumpriu o mandado de busca e apreensão em um endereço na Barra da Tijuca, área nobre do Rio de Janeiro.

Na noite de segunda-feira, policiais da Delegacia de Repressão a Drogas (DRE) cumpriram a ordem de prisão preventiva no Aeroporto Internacional do Galeão. A PF informou que a prisão tem relação direta com a mesma investigação.

Investigação começou após apreensão em Niterói

A apuração teve início depois de uma ação realizada em março de 2026, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Na ocasião, policiais apreenderam cerca de R$ 800 mil em dinheiro vivo e armas de fogo durante uma abordagem a integrantes do grupo investigado.

A partir dessa apreensão, os investigadores passaram a rastrear a possível atuação da organização criminosa na movimentação de valores e na ocultação da origem dos recursos. A PF busca agora ampliar o conjunto de provas para mapear a rede de participantes e detalhar a forma de funcionamento do esquema.

Alvo teria papel de comando financeiro

Segundo as apurações, o alvo da busca cumprida nesta terça-feira exercia função de comando operacional e financeiro dentro da organização. A PF afirma que ele coordenava movimentações financeiras e recrutava pessoas para transportar e escoltar valores.

Os investigadores também apuram a relação dessas movimentações com lavagem de capitais. A corporação pretende identificar outros envolvidos e compreender a estrutura usada pelo grupo para movimentar dinheiro.

Crimes investigados

A PF informou que os investigados poderão responder por organização criminosa armada, lavagem de dinheiro e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. A apuração ainda pode apontar outros crimes ao longo das próximas etapas.