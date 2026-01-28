Operação mira traficantes do CV envolvidos em sequestro e morte na Zona Norte do Rio

247 - Uma operação integrada das polícias Civil e Militar foi deflagrada na manhã desta quarta-feira (28) em comunidades da Zona Norte do Rio de Janeiro. A ofensiva ocorre simultaneamente no Ipase, Juramentinho e Trem, em Vila Kosmos, além do Morro da Fé e do Sereno, no Complexo da Penha. O objetivo principal é prender integrantes de um grupo criminoso acusado de sequestrar, torturar e matar um jovem no ano passado.

De acordo com a Polícia Militar, equipes que ingressaram nas comunidades da Fé e do Sereno foram recebidas a tiros por criminosos armados. Não há registro oficial de feridos. Ainda nas primeiras horas da manhã, antes das 7h, imagens aéreas registradas pelo Globocop mostraram homens armados circulando pela Vila Cruzeiro, na região da Penha. Para dificultar o avanço das forças de segurança, veículos foram incendiados por criminosos em diferentes pontos.

Além do cumprimento dos mandados judiciais, a operação inclui o levantamento de informações de inteligência sobre áreas utilizadas para esconder armas e drogas. Os policiais também atuam na tentativa de localizar e recuperar veículos e cargas roubadas, segundo dados da investigação.

As autoridades apontam que os alvos da operação fazem parte do Comando Vermelho (CV) e têm envolvimento com tráfico de drogas, roubos, porte ilegal de armas e homicídios. As investigações indicam que o grupo exerce forte influência sobre a rotina das comunidades da Vila Kosmos e da Penha, com a instalação de barricadas para bloquear vias, a exploração ilegal de serviços básicos e investidas contra territórios controlados pelo Terceiro Comando Puro (TCP) e por grupos de milícia, especialmente na região de Irajá.

Moradores relataram uma intensa troca de tiros ao longo da manhã, reflexo da presença policial e da reação dos criminosos nas áreas afetadas.

Os efeitos da operação também alcançaram serviços públicos. Duas clínicas da família suspenderam o atendimento por questões de segurança, e quatro linhas de ônibus tiveram seus trajetos alterados. Segundo o Rio Ônibus, as linhas impactadas são a 313 (Penha x Tiradentes), 621 (Penha x Saens Peña), 622 (Penha x Saens Peña) e 679 (Grotão x Méier).